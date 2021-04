Pacaleala Dacia de 1 Aprilie. Producatorul anunta ca va trimite un Duster in spatiu

Producatorul spune ca, dupa ce Dacia a revolutionat pietele de pe Terra, este timpul sa incerce si dincolo de planeta noastra.DUSTAR (combinatie intre Duster si "star" stea) este "primul program spatial la un pret abordabil", spun cei de la Renault."DUSTAR reprezinta un pas mic pentru Dacia si o noua era pentru calatorii simple, amuzante si pasionante in spatiu", spun cei de la Groupe Renault.Este citat si Alan Ding, un asa-zis sef al programului DUSTAR, care spune ca lansarea unei masini in spatiu este pasul logic, iar Duster, un model robust, era alegerea logica.Reamintim ca in februarie 2018, Elon Musk chiar a trimis o masina in spatiu, in februarie 2018. Este vorba de o Tesla Roadster trimisa cu racheta Falcon Heavy.Dacia spune ca "lansarea" va fi transmisa LIVE de la ora 11.00.Nu este singura gluma de 1 Aprilie lansata in spatiul public de un producator auto. Divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen a publicat un comunicat fals , pretinzand ca va redenumi operatiunile din SUA "Voltswagen of America", intr-o pacaleala de marketing care a avut rolul de a atrage atentia la eforturile sale pe segmentul vehiculelor electrice, a anuntat producatorul auto, transmite Reuters.