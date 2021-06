Parteneriat CEC Bank - Scala Assistance pentru achizitie rapida de roviniete in aplicatia CEC Bank Mobile Banking

Intregul proces de achizitie a rovinietei in aplicatia de mobile banking a CEC Bank dureaza doar cateva minute, iar plata se realizeaza in mod automat din contul utilizatorului, fara a fi nevoie de introducerea altor date bancare. Rovinieta se emite automat in format electronic, fiind salvata in sectiunea dedicata din aplicatie, care serveste si ca arhiva pentru toate rovinietele emise in aplicatie.- declara Radu Banzea, Director General Scala Assistance.-declara Mugur Podaru, Director Operatiuni la Distanta in cadrul CEC Bank.Aplicatia de mobile banking a CEC Bank ofera in prezent unele dintre cele mai avansate functionalitati din piata si are peste 120.000 de utilizatori, in crestere cu peste 100% in ultimul an.Optiunea de comanda a rovinietei in aplicatie se alatura unei suite de functionalitati care mai cuprinde, printre altele integrare cu ghiseul.ro pentru vizualizarea si achitarea taxelor, impozitelor si amenzilor, Plati instant si Alias Pay (plati pe baza numarului de telefon) catre destinatari cu conturi la banci care au aderat la acest serviciu Transfond sau conectarea conturilor de la alte noua banci de top si institutii financiare, pentru vizualizarea soldului si a tranzactiilor.Aplicatia de mobil CEC Bank Mobile Banking este disponibila in Google Play si App Store. Optiunea de achizitie a rovinietei este accesibila si pe platforma web de internet banking a CEC Bank.***Scala Assistance a intrat pe piata de profil in anul 2007 cand a adus, pentru prima data in Romania, conceptul de vanzare online a vinietelor prin website-ul roviniete.ro. Detinuta de fondul de investitii elvetian Obsidian AG, compania condusa de Radu Banzea este acum printre cei mai importanti jucatori locali din piata de profil, in cei 14 ani de activitate tranzactionand milioane de plati pentru clientii sai. In prezent, compania beneficiaza de o prezenta multinationala si investeste continuu in dezvoltarea retelei sale de vanzari retail si corporate si diversificarea gamei de servicii.Scala Assistance SRL este autorizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) pentru vanzarea de roviniete si de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) pentru activitatea de distributie asigurari. Astfel, alaturi de taxele de drum si pod, Scala Assistance S.R.L. a lansat pentru clientii proprii si serviciul de emitere electronica a politelor de asigurare RCA, in format electronic.CEC Bank este institutia financiara cu cea mai lunga traditie pe piata din Romania. Fondata in 1864, CEC Bank are in prezent cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si active de peste 41,25 miliarde lei, la sfarsitul lui 2020.CEC Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, care ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM, produse si servicii 100% online - prin magazinul virtual CEC_IN, mobile si internet banking si phone-banking (Tele CEC).Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, este unicul actionar al CEC Bank.Mai multe detalii despre produsele si serviciile oferite de CEC Bank pot fi obtinute in orice unitate a Bancii, apeland gratuit Serviciul suport clienti la numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro.