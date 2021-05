Piata auto europeana a explodat in luna aprilie, insa Romania a avut una dintre cele mai modeste cresteri RAPORT

Potrivit Reuters, 1,039 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in luna aprilie 2021 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), in crestere cu 256% comparativ cu cele 292.000 de unitati, inregistrate in aceeasi luna din 2020.ACEA subliniaza ca multe piete auto din UE au inregistrat cresteri procentuale de doua si chiar trei cifre. De exemplu, piata auto din Italia a inregistrat o crestere de 3.276,8%, urmata de Spania cu un avans de 1.787,9%. Alte piete importante, precum Franta (568,8%) si Germania (90%), au inregistrat si ele castiguri puternice comparativ cu luna aprilie a anului trecut.In schimb, piata auto din Romania a inregistrat un avans de doar 58,8% in luna aprilie 2021, fiind inmatriculate 6.862 de autoturisme, comparativ cu 4.321 autoturisme in luna aprilie a anului trecut. In randul statelor membre, doar Suedia, Finlanda, Danemarca si Olanda au inregistrat un ritm mai mic de cresterea vanzarilor de autoturisme in luna aprilie.Mai mult, in perioada ianuarie-aprilie 2021, piata auto din Europa a avut o crestere de 24% in ritm anual insa piata din Romania a avut o contractie de 14,5% in ritm anual, cea mai importanta scadere inregistrata de o piata europeana.In ceea ce priveste marii producatori auto, in luna aprilie, toti producatorii auto generalisti au inregistrat cresteri impresionante, in frunte cu Stellantis ale carui vanzari au crescut cu 358,2% dar si Volkswagen (228,4%) si Renault (191,7%).In interiorul grupului Renault, vanzarile de autoturisme marca Dacia au crescut cu 185%, un numar de 28.590 de unitati fiind inmatriculate in luna aprilie in Europa, mai mult decat dublu fata de 10.032 de unitati in luna aprilie a anului trecut. Cu toate acestea, cota de piata a Dacia a scazut de la 3,4% in luna aprilie a anului trecut pana la 2,7% in luna aprilie 2021.In ceea ce priveste Romania, datele publicate, anterior, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), confirma ca piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 14,5%, la patru luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, insa in aceasta marja autoturismele ecologice sunt pe un trend ascendent, cu aproape 80% crestere.In plus, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (100% si hibride plug-in), precum si cele full hybrid (care dispun si de propulsie electrica fara incarcare din sursa externa) detin, in intervalul de analiza, o cota de piata de 11,6%, de 2,1 ori mai mare decat cea pe care o aveau dupa perioada similara a anului trecut (5,5%).