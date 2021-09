Piata camioanelor din Romania se redreseaza in 2021

Daca anul 2020 a reprezentat o perioada de timp propice pentru segmentul camioanelor de constructii, pe baza continuarii dezvoltarii proiectelor imobiliare chiar si in timpul restrictiior, in 2021, cererea pentru camioane de transporturi internationale se redreseaza treptat.

Motivul are legatura cu relaxarea conditiilor de deplasare a vehiculelor in afara granitelor Romaniei, precum si pe teritoriile altor tari membre UE, sau a tarilor ce nu fac inca parte din Uniunea Europeana.

Daca o pondere insemnata a activitatilor de productie a camioanelor a fost sistata in 2020, reluarea fluxurilor manufacturiere din uzine, precum si accesul mult mai facil la piesele componente, provenite de la diferiti producatori, contribuie la redresarea pietei de camioane in acest an.

Principalele motive: Extinderea si innoirea flotelor

Pe plan local, printre motivele de baza identificate in randurile Cererii, privind achizitionarea de camioane in 2021, se numara extinderea si innoirea flotelor deja existente.

Din punct de vedere al alegerilor pe care cumparatorii le fac, din punct de vedere al brandurilor, principalele optiuni sunt: Scania, MAN, DAF, Renault, Volvo, Caterpillar. Acestea atrag interesul atat celor care isi doresc autovehicule noi, cat si celor orientati spre camioane second hand din Europa.

De altfel, platformele online cu articole privind vanzarea vehiculelor comerciale la mana a doua se bucura de aceleasi semnale pozitive venite din piata, privind redresarea cererii de camioane in Romania, dupa perioada tulbure a primului an de pandemie:

Tipuri de camioane grele preferate in 2021

Anul acesta, camioanele de constructii au continuat sa conduca topul celor mai cerute camioane comerciale in Romania, datorita faptului ca acest segment al economiei nu a fost afectat de restrictiile de tranzit, impuse odata cu declansarea pandemiei.

De asemenea, nici in 2020 cererea pentru camioanele de constructii nu a incasat o lovitura la fel de puternica, precum cererea orientata spre camioanele de transport international al marfurilor, in scadere cu 45% fata de anii precedenti.

Din punct de vedere al carburantilor, cele mai cautate camioane in 2021 pe piata din Romania raman cele pe surse de alimentare clasice, insa reprezentantii marilor companii indica un interes crescut pe zona de camioane eco, precum si in zona de camioane pe gaz natural / gaz lichefiat.

Perioada de redresare continua pana in 2022

Chiar daca volumele de vanzari la camioane in Romania sunt cu mult mai bune in acest an, comparativ cu 2020, cifrele de la finalul anului nu vor putea atinge maximele inregistrate in 2019. Sau, cel putin, nu in perioada urmatoare.

Specialistii din zona automotive sustin ca redresarea post-pandemie a cererii de camioane in Romania continua pana la finalul anului, cu o posibila finalitate in 2022. Cert este ca pe tot acest interval de timp, cererea pentru camioanele rulate a fost si continua sa fie intr-o crestere de neignorat.

Un motiv pentru aceasta orientare a romanilor catre camioane second hand in pandemie a avut legatura si cu blocarea fluxurilor de piese pentru camioane noi, importate in tara de la diferiti producatori continentali sau din alte zone indepartate, pe fondul restrictiilor.

Asadar, cererea pentru camioanele comerciale ia din nou avant, dupa o perioada marcata de incertitudini in piata. Atat in online, cat si la puncte fizice de lucru, volumele de vanzari depasesc de la un trimestru la altul noi maxime, indicand semnale economice benefice atat pentru transportatori, cat si pentru intreaga societate.

