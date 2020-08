PROIECT Soferii vor putea prezenta politistilor si varianta electronica a politei RCA

Soferii erau amendati desi aveau polita RCA valabila

Autoritatea supune consultarii publice, incepand de miercuri, 12 august, un proiect de modificare si completare a prevederilor din cadrul Normei nr. 20/2017 referitoare la dovada incheierii asigurarii RCA in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate."Digitalizarea reprezinta un obiectiv foarte important pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar propunerile de modificare a Normei nr. 20/2017 sunt menite sa vina in sprijinul asiguratului RCA, in sensul simplificarii procedurii de verificare a existentei unui contract de asigurare civila obligatorie auto valabil", a anuntat ASF.Astfel, conform proiectului de modificare si completare a normei, aflat in consultare publica pe site-ul Autoritatii aici, conducatorii auto vor putea prezenta agentilor de politie, la un eventual control, si varianta electronica a politei RCA. Prin urmare, nu va mai fi necesar ca soferii sa aiba asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto doar in format original, pe suport de hartie.De asemenea, valabilitatea politei RCA va putea fi verificata si prin interogarea bazei de date AIDA, dezvoltata si administrata de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, ce contine informatii cu privire la asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei si prin care se certifica existenta unui contract RCA valabil la data verificarii.Proiectul de modificare a Normei nr. 20/2017 este suspus consultarii publice pentru o perioada de 10 zile.Reprezentantii Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) spun ca prevederea actuala care a creat atata confuzie in randul soferilor trebuia schimbata."O prevedere care a afectat in mod nedrept si absurd foarte multi proprietari de autovehicule corecti dispare din legislatie, intr-un interval de timp record, in urma unei colaborari excelente intre AURSF, asociatie care reprezinta interesele consumatorilor utilizatori de servicii financiare si ASF, autoritatea care reglementeaza si supravegheaza functionarea pietelor financiare nebancare", a declarat Alin Iacob, preswdinte AURSF.Potrivit lui, nu este o coincidenta ca acest lucru se intampla la doar cateva saptamani de la momentul in care ASF are un nou presedinte, dupa o perioada de aproape un an de vacanta a acestei functii.Potrivit lui, AURSF a transmis in data de 05.08.2020 o scrisoare conducerii ASF in care a solicitat modificarea alin. (11) al articolului 10 din Norma 20/2017, pentru a permite prezentarea politei RCA sub forma digitala in cazul controlului realizat de reprezentantii Politiei Rutiere.