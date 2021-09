Propria autorulotă vs o autorulotă de închiriat – care este cea mai bună variantă?

În momentul în care ai propria autorulotă vei avea şi toate costurile de întreţinere aferente. Recomandarea noastră este să ţii cont de faptul că autorulota, la fel ca orice alt vehicul, are şi ea nevoie de întreţinere pentru a funcţiona, iar costurile sunt destul de mari, având în vedere că trebuie să te ocupi şi de interior astfel încât să rămână funcţional. Când închiriezi autorulote este totul în sarcina companiei de la care închiriezi. Vezi mai multe opţiuni disponibile pe acest site pentru a determina care este varianta potrivită pentru tine.Pe lângă costurile de întreţinere, care nu sunt deloc neglijabile, deţinerea unei autorulote proprii implica şi costurile pentru asigurarea RCA, costurile pentru ITP şi impozitul pe care le vei plăti tu ca proprietar. Dacă vrei să fii complet asigurat şi să nu laşi nimic la întâmplare, îţi vei face şi asigurare CASCO. În cazul în care închiriezi o autorulotă, toate costurile menţionate aparţin firmei de închirieri, care se va ocupa de tot. În plus, în momentul în care închiriezi autorulota vei pleca direct cu ea, fără să îţi mai faci griji că a stat foarte mult timp în parcare, aşa cum s-ar întâmpla dacă ar fi a ta. În momentul în care autorulotele se întorc de la persoanele care le închiriază, ele trec prin mai multe verificiari la firma de închirieri, astfel încât următorul client să primească autorulote sigure şi care să funcţioneze impecabil. O autorulotă care stă în majoritatea timpului, aşa cum se întâmplă cu cele care au proprietar persoană fizică şi care merg doar o dată sau de două ori pe an, în timpul concediilor, au nevoie de întreţinere şi revizii serioase înainte de a pleca la drum.Autorulotele de închiriat sunt mult mai moderne decar rulotele vechi care se ataşează la maşini şi pe care le găseşti acum de cumpărat la mâna a doua. Vei beneficia de tot confortul într-o astfel de autorulotă şi te vei simţi ca şi când ai fi plecat cu propria casă de lux la plimbare. În plus, modul în care sunt întreţinute face că aceste rulote să fie foarte avantajoase. Toate autorulotele de închiriat sunt dotate şi utilate, astfel încât să te bucuri de tot confortul de care ai nevoie în vacanţă, fără să fii presat de timp, de program sau de grija unui buget enorm.De asemenea, costul pentru a cumpăra o autorulotă super modernă este uriaş şi se justifică doar dacă locuieşti permanent în ea, altfel nu vei reuşi să amortizezi costul iniţial. În schimb, dacă închiriezi, vei economisi sume importante în concediu şi vei avea şi confort simultan.