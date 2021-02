RCA-ul cu decontare directa va duce la o crestere a preturilor pentru polite

Cum functioneaza RCA cu decontare directa

Politicienii nu au tinut cont de nici un studiu de impact

"Tarifele RCA vor exploda pe fondul aparitiei unei noi ordonante de urgenta! In spatele usilor din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - ASF, a fost pregatit, in ultimele luni, un proiect de ordonanta de urgenta, al carei efect se va resimti direct in tarifele de prima RCA, atat la nivelul asiguratilor persoane fizice, cat si la cele juridice", spun transportatorii.Potrivit FORT, proiectul acestei ordonante, ce se refera in principal la introducerea obligatorie a decontarii directe in polita RCA, apare intr-un context total neprielnic din punct de vedere al pietei asigurarilor si va conduce, in fapt, la o crestere necontrolata a tarifelor de prima.Cum functioneaza decontarea directa: daca avem un accident intre doua vehicule, asiguratorul vehiculului pagubit (A) va plati catre clientul sau o despagubire, iar apoi va deconta catre asiguratorul vehiculului "vinovat" (B) aceasta suma de bani."De ce vor creste tarifele? Daca asiguratorul A are garantia ca orice suma platita cu titlu de despagubire va fi recuperata de la asiguratorul B, nu va mai avea nici un interes sa controleze valoarea acestei despagubiri. Deoarece majoritatea acestor despagubiri se achita direct unitatilor de reparatii, acestea vor putea factura orice si oricat", explica FORT.Insusi procesul de decontare directa va anihila orice incercare a unor asiguratori de a controla costul despagubirilor, iar aceste majorari vor conduce imediat la majorari ale primelor de asigurare, pentru ca nici un asigurator nu va putea absorbi o astfel de crestere de daunalitate."Nici un asigurator nu va putea calcula cu exactitate cat de puternic va fi afectat de acest procedeu de decontare. Adica, asiguratorul B nu o sa stie cat de relaxat va fi asiguratorul A in acceptarea unor tarife de manopera de 800 de lei/ora, adaosuri de 100% la pretul pieselor de schimb sau costuri de 200 de euro pe zi de inchiriere a unui autovehicul. De asemenea, nimeni nu va putea estima impactul efectului de contagiune. Adica, cele cateva mii de service-uri care factureaza in prezent 150 lei pe ora de manopera si ofera discount-uri la pretul pieselor de schimb vor ramane oare la acest nivel sau vor adopta tarife majorate de 5 ori?", se intreaba reprezentantii FORT.Prin urmare, asiguratorul B isi va adauga la tarif o marja de siguranta suficient de mare incat sa evite pierderi.Iar cand nu cunosti exact nivelul acestei marje, aceasta poate fi situata intre 0 si 200 %, conducand astfel la cresterea exploziva a tarifelor de prima care deja au trecut printr-o crestere in ultimele luni, estimata la o medie de 15% fata de tarifele din perioada 2019-2020."Este limpede ca, asa cum se intampla de obicei in Romania, initiatorul proiectului nu a realizat nici un studiu de impact cu toate ca Federatia Operatorilor Romani de Transport - FORT a cerut inca din vara anului trecut acest studiu. Un studiu de impact serios realizat ar fi demonstrat existenta acestor riscuri, descrise mai sus, precum si un alt mare risc: diminuarea semnificativa a contractelor CASCO", sustin transportatorii.FORT solicita interventia urgenta a Guvernului pe acest subiect, retragerea proiectului OUG si dezbaterea in Parlament a tuturor modificarilor necesare legii RCA, "pentru asigurarea unui climat echilibrat si neafectat de interese de grup respectiv pentru protectia reala a intereselor asiguratilor persoane fizice si juridice".