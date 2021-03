Renault va fabrica in Spania cinci noi modele hibrid, pana in 2024

"Aceasta va transforma Spania in polul nostru pentru autovehicule electrice si hibrid", a anuntat marti CEO-ul Renault, Luca de Meo, la un eveniment prezidat de regele Felipe VI, la care a participat si seful Executivului, socialistul Pedro Sanchez.De Meo a subliniat ca fabricile spaniole ale marcii din Palencia si Valladolid vor ajunge la randament maxim odata cu implementarea Planului Industrial 2021-2024 (Renaulution), care include, in plus, un proiect de economie circulara (reciclare de autovehicule uzate) in Sevilla.In Palencia se vor produce trei noi modele de autovehicule din clasele C si D SUV ale marcii franceze, care vor fi fabricate esalonat, in 2022, 2023 si 2024.In plus, fabrica de Caroserie si Montaj de la Valladolid va produce modele din segmentele B SUV si B+ SUV incepand din 2024.Totodata, este prevazuta o noua familie de motoare pentru Fabrica de Motoare de la Valladolid, din 2023 si doua noi cutii de viteze pentru fabrica din Sevilla, din 2022 si 2024.La Valladolid, Renault intentioneaza sa-si consolideze centrul cercetare-dezvoltare, acolo inginerii lucrand la partea de electricitate, conectivitate, baterii, hidrogen si servicii de mobilitate.CITSESTE SI: VIDEO Cum arata noul model Dacia testat in secret. Imagini surprinse de un turist pe Transalpina "Acest plan va consolida Spania drept a doua casa a Renault", a afirmat De Meo.Obiectivul "Renaultution" este acela de a schimba total modelul de afaceri al companiei, pentru a-l axa pe rentabilitate si nu pe volumul de vanzari, ca modalitate de a face fata complicatei situatii provocate de pandemia de Covid-19.Renault detine patru fabrici in Spania, care produc autovehicule si componente mecanice, si, care, conform companiei, reprezinta 1,5 % din Produsul Intern Brut national si asigura 5% din exporturi.Vanzarile mondiale ale grupului s-au redus cu 21,3 % in 2020. Scaderea medie a fost de 25,8 % in Europa si, in cazul Spaniei, de 28,7%, conform datelor companiei.