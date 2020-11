Sa stii cum sa alegi alarma potrivita pentru masina este mai important decat sa cumperi o alarma pur si simplu

Exista oameni care cred in mod fals, ca alarmele pentru masini nu le mai servesc scopului. Principalul motiv o reprezinta alarmele false. Multe dintre acestea, insa, se datoreaza faptului ca sistemele de alarma sunt configurate mult prea sensibil. Intelegerea functiei alarmelor auto si a avantajelor acesteia pentru securitatea vehiculului este determinanta in decizia de a alege alarma potrivita pentru masina.Iata care ar fi avantajele1. Puteti reduce costurile de asigurare. Fie doar si numai din acest motiv, proprietarii de masini ar trebui sa opteze pentru o alarma auto. Sunt companii de asigurari, care ofera prime de asigurare reduse pentru clientii care investesc in protejarea activelor lor. Masina este cu siguranta un activ care merita protejat.2. Cei mai multi infractori prefera tinte usoare. Daca aveti un sistem de alarma auto si o sigla de alarma a unui sistem de securitate, acest lucru ii poate descuraja pe hoti. Ceea ce se poate intampla este ca pot incerca masuri mai disperate, care insa, cresc sansele de a fi prinsi in actiune. Cel mai probabil, vor trece la o tinta mai vulnerabila.3. Nu-i asa ca tehnologia este minunata?! Cand aveti control total prin intermediul smartphon-ului, nu numai ca veti primi notificari despre evenimente suspecte, dar puteti inarma sau dezarma sistemul de securitate si puteti efectua diverse comenzi direct de pe dispozitivul dvs. mobil. Unele sisteme vin cu un GPS Tracker OBD, care va ajuta sa stiti tot timpul unde se afla masina, iar pe autoritati sa depisteze infractorii si sa va recupereze vehiculul.4. Cresteti valoarea de revanzare a masinii. Chiar daca nu intentionati sa va vindeti masina acum, pe viitor poate exista aceasta posibilitate. Veti identifica modalitati de a creste valoarea de piata a masinii. Cumparatorii de masini platesc mai bine pentru o masina cu un sistem de alarma de inalta calitate instalat. Si ei vor sa isi protejeze investitia, asa ca se vor simti mai increzatori.5. Castigi mai multa liniste sufleteasca. Nu stii niciodata cand un hot ar putea profita de ocazia de a-ti fura sau vandaliza vehiculul, asa ca este mai bine sa investesti in prevenirea unei infractiuni decat sa platesti pentru consecinte. Insa alegerea unei alarme auto trebuie facuta cu atentie. Daca doriti sa faceti o achizitie sigura, cel mai bine este sa discutati cu un specialist. Acesta va poate explica mai multe despre tipurile specifice de alarme auto , avantajele acestora si care este alarma potrivita pentru masina dvs.