Salonul auto de la New York s-a anulat din cauza răspândirii cazurilor provocate de varianta Delta

Evenimentul, care ar fi trebuit să se desfăşoare timp de 10 zile, începând din 19 august, atrage de regulă mii de jurnalişti din toată lumea şi peste 1 milion de vizitatori plătitori.Reluarea evenimentului, care ar fi trebuit să aibă loc iniţial în aprilie 2021, a fost anunţată în iunie, de către oficiali ai statului şi ai oraşului New York, ca un semn al ”progresului semnificativ al vaccinărilor şi al reducerii durabile a cazurilor de Covid-19 şi a spitalizărilor”.Evenimentul a avut loc ultima oară în aprilie 2019 şi este folosit de obicei de marii producători auto pentru prezentarea unor modele noi. Show-ul din 2020 a fost anulat când centrul Javits, unde este organizat de obicei salonul auto, era folosit ca spital.Organizatorii intenţionează să organizeze următorul salon auto de la New York în aprilie 2022. De regulă, salonul auto are o contribuţie de peste 300 de milioane de dolari pentru economia locală, potrivit organizatorilor.