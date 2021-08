România, în faţa unei oportunităţi fără precedent pentru industria auto. Tot ce au de făcut autorităţile ANALIZĂ

Schimbările recente din sector sunt mai adânci și mai specifice, deoarece sunt simultan mai rapide, mai complexe și mai disruptive iar poziția de lider european în domeniu a industriei auto este realmente amenințată. Virtualizarea sporită, dezvoltarea în paralel a tehnologiilor pentru propulsii alternative, restrângerea drastica a emisiilor au implicații directe și dure pentru Research & Developement auto (R&D auto).Daca până în pandemia de coronavirus industria auto europeană a fost una de succes, chiar și în România, în acest moment se confruntă, pe lângă efectele crizei COVID-19, cu provocări concurențiale uriașe, care vin din ce în ce mai mult din Asia. În același timp, industria se găseşte și sub presiunea implementării în fabricația mașinilor a unor mega-tendințe, care necesită investiții imense, inclusiv în cercetare și dezvoltare, cum ar fi:• conducerea autonoma;• e-mobilitatea;• conectivitatea;• partajarea mașinilor.În acest context, marii jucători ai industriei auto europene, producătorii de automobile din Europa de Vest și furnizorii de rang superior, sunt în situația de a rezolva creșterea cererii de software și de inginerie avansată pentru cercetarea și dezvoltarea produselor și proceselor pe care noile trenduri le impun. Cea mai mare provocare o constituie oferta limitată și costul ridicat al talentelor relevante.Marile companii auto din Europa de Vest dispun de soluția de a-și îmbunătăți competitivitatea, valorificând şi mai mult resursele de competente existente în Europa Centrală și de Est (CEE). Firme auto importante din Vest au delocalizat și până acum în CEE activități R&D auto de înalta tehnicitate, utilizând zeci de mii de specialiști locali, care au validat ideea de transfer în această zonă.Europa trebuie să țină seama de costul muncii specializate, care, în acest domeniu, este mult mai ridicat în Vestul Europei decât în Asia, plasându-i pe fabricanții europeni de autoturisme și componente auto într-un handicap structural față de competitorii lor asiatici. De subliniat aici e faptul că salariul anual al unui dezvoltator software din China este de 10.000 de euro, faţă de 55.000 – 65.000 de euro în Europa de Vest, se mai precizează în analiză.Pe lângă costul ridicat al muncii, în Europa de vest companiile auto se află în concurenţă deschisă cu giganții tehnologici IT, care vor urmări recrutări în aceleași profiluri de talente.Pe lângă aceste argumente intervin și altele, adesea decisive, legate de distante geografice și culturale și de siguranța datelor, fapt care dă prioritate extinderii conceptului « near sourcing » în R&D auto, ceea ce favorizează indiscutabil spaţiul CEE, inclusive pe România.Așadar, foarte probabila intensificare a transferului de R&D auto spre zona CEE va fi o oportunitate de neratat și pentru România. Fapt pentru care ACAROM recomandă că toți factorii interesați să-și concerteze în mod inteligent eforturile pentru a o valorifica."Ne referim atât la marii investitori din industria auto din România, care au transferat deja capacitați de R&D pe care le pot dezvolta, dar, în special, la autoritătile care au atribuții în dezvoltarea economică a ţării. Factorilor interni le revine, în noul context, un rol decisiv în a pune la dispoziția investitorilor un mediu investițional specific R&D, poate mai atractiv decât în tarile vecine. Ne referim la facilități extinse privind taxarea salariilor cercetătorilor care lucrează pentru industria auto, scheme de ajutor de stat favorabile investițiilor în R&D auto, diverse facilități locale (taxe, parcuri specializate, infrastructura de utilități și logistica etc). Un factor esențial de atracție îl constituie ecosistemul învățământ tehnic – cercetare universitară din ţară", a mai precizat ACAROM.