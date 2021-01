Scurt ghid pentru alegerea anvelopelor

Daca vrei sa-ti cumperi anvelope pentru masina ta, iti prezentam mai jos un scurt ghid cu informatiile importante. Dar, inainte de alegerea anvelopelor, va trebui sa clarifici unele detalii importante.1. Ce tip de anvelope iti doresti? De iarna, de vara sau all season?2. Unde vei folosi anvelopele? In oras sau offroad?3. Ce stil de condus ai? Agresiv sau calm?4. Pentru ce trafic vei folosi anvelopele? Drumuri scurte prin oras sau calatorii cu multi kilometri?5. Ce tip de anvelope recomanda producatorul masinii tale?6. Ce buget ai?7. Iti vei cumpara anvelope noi sau second hand?8. Vei schimba toate anvelopele sau doar doua?Regula generala, atunci cand doresti sa schimbi cauciucurile, este ca anvelopele noi trebuie sa aiba aceeasi dimensiune, cu exceptia situatiei cand iti doresti un stil de condus mai sportiv.Pentru a afla dimensiunea standard a anvelopelor care se potrivesc masinii tale, verifica manualul de utilizare sau stalpul usii. Sau, de asemenea, uita-te pe anvelopele care sunt montate pe masina si iti vei da seama ce trebuie sa alegi. In functie de aceste dimensiuni, vei putea sa alegi dimensiunea potrivita precum sunt anvelopele 225 45 r17 . Apoi, alege in functie de tipul de anvelope, astfel:Sunt impropriu numite asa, cel mai corect ar fi "anvelope pentru 3 anotimpuri". Acestea sunt concepute sa se potriveasca atat vara, pe temperaturi ridicate, dar si cand vremea este ploioasa, iar carosabilul este umed. Pe masura ce temperaturile scad si devin negative, aceste anvelope devin nu doar inutilizabile ci chiar periculoase. Nu vor mai oferi siguranta la condus sau la franare si, daca nu sunt schimbate cu unele adecvate sezonului rece, iti vor putea pune viata in pericol.Pot fi usor identificate deoarece au afisat la vedere un simbol de munte si fulgi de zapada. Suprafata de rulare este mult mai densa, cu multe canale, numite sipes (dupa numele inventatorului lor John Sipe). Cand iti pregatesti masina pentru iarna, schimba toate cele 4 anvelope, chiar daca este un efort financiar mai ridicat. Vei optimiza, astfel, franarea si manevrele de directie, permitand un nivel de siguranta ridicat in timpul calatoriilor.Sunt concepute pentru un maxim de confort si te vor scapa de stresul de a schimba anvelopele, odata cu schimbarea sezonului. Pot fi folosite pe tot parcursul anului, indiferent de conditiile meteorologice si ofera confort si siguranta pentru orice tip de calatorie. Cu toate acestea, nu vei atinge performante maxime la condus, atunci cand ai montate aceste anvelope. Vara, rulajul masinii va fi destul de ingreunat din cauza designului anvelopelor care trebuie sa se descurce onorabil si pe zapada. Iarna, desi vei putea circula si cu aceste anvelope, nu te astepta sa ai la dispozitie o tractiune puternica, atunci cand este vorba despre gheata si zapada.Montarea anvelopelor noi ar trebui sa se faca simultan cu geometria rotilor, pentru a asigura o reglare corecta a acestora. Daca rotile nu sunt bine aliniate, anvelopele se vor uza inegal iar masina nu va mai rula in conditii de siguranta pe sosea.Dupa montarea si utilizarea anvelopelor, verifica-le periodic, pentru a te asigura ca sunt in buna stare de functionare. Verifica gradul de uzura dar si sa nu existe ciupituri sau taieturi, cuie sau bucati de fier infipte in ele.De asemenea, verifica, periodic, presiunea din anvelope, inainte de a porni la drum.