Schimbare istorica in privinta RCA, din martie. Cu cat se vor scumpi politele de asigurare

Scumpirea tarifelor RCA

Este vorba despre introducerea automata , in toate politele, a decontarii directe, adica a posibilitatii ca soferul pagubit sa se adreseze, in caz de accident, propriului asigurator nu companiei care a emis RCA pentru masina soferului vinovat.Aceasta masura va aduce, la randul ei, multe schimbari, printre care o crestere de pret.Astfel, in documentele oficiale trimise de ASF catre Ministerul Finantelor Publice (MFP), initiatorul proiectului de OUG care va transpune in legislatie schimbarea, ASF esimeaza o scumpirea de 10-12% a tarifelor RCA ca urmare a introducerii decontarii directe in toate politele."Totusi, estimarea se bazeaza pe situatia actuala din piata, care se va schimba radical dupa ce legea va fi modificata, motiv pentru care sunt sanse mari ca scumpirile sa fie semnificativ mai mici" a declarat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu.