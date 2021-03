Sechestrul auto in Italia cere asistenta juridica - iata de ce

Este un aspect binecunoscut faptul ca masinile inmatriculate cu numere straine sunt mai adesea verificate de catre politia italiana. Desi este un abuz, legislatia lor si Codul Rutier permit astfel de controale, ce la un moment dat se pot transforma in motiv de a cauta detaliat in actele conducatorului auto.Ce se poate intampla inseamna, dupa caz, aplicarea unei amenzi in functie de ce anume a fost considerat o incalcare a legii lor. Pe langa sumele destul de mari pe care italienii le aplica, conducatorul se poate alege si cu sechestrul auto. I se verifica toate actele, CMR-ul si in functie de nereguli ajunge sa fie efectiv scos din autovehicul si lasat fara acesta.Legea ce le permite autoritatilor italiene sa recurga la acest gen spune ca sechestrul se va aplica pe durata de 3 luni, timp in care autovehiculul in cauza este tractat, iar toate costurile aferente sunt suportate de conducatorul auto. Insa un sechestru auto nu este capat de lume. Are rezolvare, prin serviciile juridice specifice.Pentru cei care se confrunta cu situatia de sechestru TIR este important cum actioneaza imediat dupa. Un avocat specializat in drept penal si civil care s-a mai confruntat cu astfel de situatii va poate sfatui ideal. Asta pentru ca daca sunteti de acord sa platiti imediat toata amenda este ca si cand indirect sunteti asumat asupra deciziei si nimic legal nu se mai poate face pentru a ataca decizia.Puteti insa plati jumatate din aceasta, pentru a lasa loc si pentru eventuale abordari legale asa cum un avocat va sti sa va indrume. Adica puteti ulterior depune contestatie. De asemenea, autovehiculul va fi stationar si produce astfel pierderi si in aceasta cauza, neputand fi utilizat. Atentie! Daca transportati marfa spre exemplu, aceasta nu trebuie sa fie supusa sechestrului, insa aveti nevoie de dispozitie legala sa puteti sa o scoateti din tir si evident de un alt autovehicul cu care sa o transportati.Legea este lege! Din momentul in care vi se solicita sa parasiti cabina, nu mai puteti atinge si lua nimic din masina, nici macar actele personale, atat timp cat nu aveti acordul politiei. Este un sechestru de bun in adevaratul sens al cuvantului.Un avocat precum Emilia Kruk va poate ajuta in astfel de cazuri. Are nu doar experinta in sine a acestor cazuri, dar vorbim implicit de un cabinet de avocatura specializat pe oferirea de servicii juridice romanilor aflati in Italia. Avantajul este si ca cel care va reprezinta stie limba italiana si poate deci formula toti pasii birocratici de contestatie, asa cum cere legea italiana.Solutii sunt, daca stiti unde sa cautati!