Sechestrul auto in Italia, pe banda rulanta - ce trebuie sa stiti, ce puteti face

Cazurile de sechestru auto nu sunt o noutate. Insa se practica si sunt sute de cazuri ale celor care patesc asta. Din pacate putini dintre ei stiu ca mai pot face ceva dupa un astfel de episod. Un cunoscut avocat, de origine romana, insa stabilit in Italia rezolva astfel de cazuri. Cabinetul de avocatura Emilia Kruk, prin reteaua sa de colaboratori in toata Italia preia astfel de cazuri.Ce trebuie spus este ca o data amendati, din momentul in care platiti amenda nu se mai poate face nimic. Cel mult sa intentati proces pentru masurile abuzive si sa cereti despagubiri. Conform legilor in vigoare in peninsula, achitarea amenzii presupune asumarea totala a vinovatiei. Este si motivul pentru care un avocat cu experienta in domeniu va recomanda plata doar pe jumatate, incat sa aveti sansa de a demara proceduri legale de contestare pentru sechestrul auto.De ce se ajunge la sechestru auto totusi? Este vorba despre incalcarea legii in vigoare ce mentioneaza ca un rezident nu poate conduce un autovehicul inmatriculat cu alte numere decat cele ale Italiei. Fermo amministrativo cum spun italienii va pune sechestru pe autovehicul 180 de zile. Ce mai puteti face ulterior este sa va inmatriculati masina in Italia sau sa scoateti autovehiculul din tara.Sa faceti recurs nu este atat de usor, dar nici imposibil. Un avocat cu experienta va poate sfatui sa mutati autoturismul din parcarea politiei intr-o zona privata. Culmea, costurile sunt mai convenabile astfel si aveti la dispozitie suficient timp cat sa rezolvati legal situatia acestui bun.In cazul in care in momentul in care ati fost supus verificarilor si a intervenit sechestrul auto, transportand anumite bunuri, acestea nu sunt implicit supuse sechestrului. Veti putea solicita descarcarea acestora si incarcarea lor in alt autovehicul. Insa masura trebuie sa urmeze anumiti pasi birocratici si legali, deci, din nou, veti avea nevoie de un avocat.Un avocat de specialitate va ajuta de asemenea si sa inaintati recurs la masura impusa de politia italiana. Dupa caz, pot fi invocate masuri precum neconstitutionalitatea normativelor sau discriminarea cetateanului strain. Drumul parcurs nu este unul usor sau simplist, in plus va dura, insa sunt sanse ca masurile sa fie suspendate. Poate fi ceruta judecarea cauzei in regim de urgenta.Romanii si nu numai spun adesea ca se simt discriminati de astfel de scenarii. Cu ajutor potrivit acestia isi pot cere si sustine dreptatea in instanta. Avocat Emilia Kruk isi pune la dispozitie serviciile juridice pe tot teritoriul Italiei.Contact: 40 075 912 8250 | info@emiliakruk.ro