Service-ul Serus - Gama completa a serviciilor necesare masinii tale!

Atunci cand ai o problema de orice natura la masina sau, pur si simplu, doresti o evaluare tehnica, o rezolvare sigura si de durata, o vei gasi la service-ul Renault Bucuresti. Service-ul a fost deschis inca din anul 1991 si a pornit din pasiunea pentru masini, insa a devenit ulterior, in anul 1996 primul service Renault Bucuresti , construit dupa standardele constructorului francez. Service-ul ofera o experienta completa pentru clientii sai, insa punctul forte al acestuia este partea de mecanica si electrica auto.O echipa de specialisti de top cu calificarile necesare si instruiti la cele mai ridicate standarde Renault asigura o rezolvare sustenabila si un nivel foarte ridicat al solutiilor oferite pentru orice problema aparuta.Cladirea situata pe bulevardul Timisoara 60E, s-a extins cu un prim showroom modern Renault, astfel incat clientii sa poata avea parte de o experienta completa.In service-ul Renault Bucuresti, piesele folosite sunt originale, de la producator, special pentru autoturismele producatorului francez, avand astfel cei mai multi clienti multumiti de serviciile oferite, dar si o fiabilitate ridicata.Se poate veni oricand cu masina, dar cel mai bine, pentru a reduce eventualii timpi de asteptare, este sugerat sa folositi pagina de rezervare a service-ului, sau chiar si chat-ul disponibil pentru orice intrebari sau nelamuriri.Principala competenta a service-ului o reprezinta problemele de mecanica si electrica auto. La service-ul Serus, se pot gasi echipamente moderne de diagnosticare, piese originale si un sistem de logistica impecabil. Principalele operatiuni facute in service sunt: intretinerea periodica, diagnosticarea problemei si reparatiile facute, geometrie directie, testare sistem de franare, testarea suspensiilor, incarcarea cu freon a sistemului de A/C, curatarea sistemului de climatizare, montajul accesoriilor - schimb anvelope.O alta parte din gama serviciilor complete oferite de service-ul Serus o reprezinta serviciile pentru caroserie si vopsitorie. In cazul unui incident, oricat de minor ar fi, caroseria trebuie revizuita mereu cu grija.Serviciile de baza cuprind: reparatii de tinichigerie, redresarea caroseriei, serivicii de vopsitorie, polisare, dar si multe altele. O gama a serviciilor complementare celor de reparatie care pot fi oferite sunt: ITP-ul, constatarea daunelor, decontarea directa, spalatul pe interior/exterior, hotel de anvelope si spalatul pe interior sau exterior. Desigur, nu in ultimul rand, serviciul de asistenta, disponibil 24 de ore pe zi si 365 de zile pe an, avand acoperire nationala si echipamente de interventie specifice.Asadar, daca doriti sa aveti parte de servicii profesionale la preturi corecte, de produse originale si de mecanici perfectionisti, service-ul Renault din Bucuresti Serus este locul unde dvs. si masina dvs. veti fi tratati la cele mai inalte standarde.