Sfarsitul republicii automobilistice germane?

Cine inseala plateste

Teama se raspandeste

Nimeni nu mai rade de Tesla

Ziare.

com

Important este ca nu-si pierd zambetul. Ei, sefii concernelor automobilistice germane. Primele promise la achizitionarea unui automobil electric sau hibrid reprezinta "un impuls important", transmite Volkswagen. Si reprezentantii Daimler se refera la un "compromis bun si nepartinitor". Iar sefii BMW considera ca masurile sunt un "accelerator valoros in procesul de transformare".In realitate insa, nervii sunt probabil intinsi la maximum. Premierii landurilor federale care gazduiesc uzinele marilor producatori de automobile germani (Markus Soder - Bavaria, Winfried Kretschmann - Baden-Wurttemberg si Stephan Weil - Saxonia Inferioara) au insistat pe langa cancelara Merkel pentru stabilirea unei prime la cumpararea de noi automobile. In zadar. De aceasta data, guvernul nu a mai ingenunchiat in fata puternicului lobby al industriei auto. Ceea ce reprezinta o traditie in aceasta tara. De fapt, reprezenta o traditie.Cand, la Bruxelles, Comisia Europeana stabilea noi norme restrictive pentru emisiile de noxe, mai marii industriei de automobile si lobby-ul exercitat de Asociatia Germana a Industriei Auto (VDA) interveneau neintarziat pe langa decidentii politici de la Berlin. Si, la putin timp dupa discutiile aferente, cancelarul sau cancelara din Germania se prezenta la Bruxelles pentru a adapta normele la cerintele industriei auto. Insa vremea asa numitului "cancelar auto" (precum Gerhard Schroder) sau "cancelarei auto" (Angela Merkel) a apus pentru totdeauna.Industria auto are partea ei de vina. Manipularea emisiilor nocive a produs iritare in mediul politic german, ducand la o pierdere a increderii. Politicienii de la Berlin au actionat in consecinta, refuzand constructorilor de automobile sa aiba in continuare un statut aparte, de care alte industrii importante, precum cea constructoare de masini, nu beneficiau. Nu mai conteaza nici ca noua sefa a VDA este una din persoanele foarte apropiate cancelarei. Atat de departe s-a ajuns.Pachetul de salvare a economiei, grav afectata de criza coronavirus, se indreapta catre o directie noua: tot inainte! 50 de miliarde de euro revin tehnologiilor de viitor, cum ar fi cea avand la baza hidrogenul, inteligenta artificiala si retelele de comunicatii 5G. "Numai" aproape 5 miliarde sunt alocate primelor pentru achizitionarea automobilelor electrice, extinderii infratructurii pentru alimentare si cercetarii in domeniul acumulatorilor. De asemenea, industria constructoare de masini va beneficia de anumite stimulente pentru investitii.Sa revenim insa la constructorii germani de automobile. Evident ca teama se raspandeste si in randurile lor. Procesul de transformare este in plina desfasurare, iar criza coronavirus nu tine cont de circumstante. Profitul a scazut, cifrele sunt dramatice si o eventuala ameliorare a situatiei nu se arata la orizont (cu exceptia Chinei). Si da, automobilele diesel din cea mai noua generatie sunt curate. Dar, de dragul sinceritatii, trebuie sa mentionam si ca industria auto germana se bucura de un deceniu de succese si a reusit sa puna ceva bani deoparte.Volkswagen s-ar putea bucura de circa 28 de miliarde de euro (si chiar ar fi bogati, daca nu ar trebui sa plateasca 30 de miliarde sau chiar mai mult pentru Dieselgate), BMW si Daimler sunt si ei cu mult pe plus. Mult mai ingrijorati trebuie sa fie constructorii de componente auto, dependenti de marii jucatori globali.Acum, constructorii de automobile trebuie sa accepte deciziile guvernului. Primele pentru achizitionare sunt valabile doar in cazul automobilelor electrice sau cu motor hibrid, dar numai daca pretul initial nu depaseste 40.000 de euro. Aici apare direct urmatoarea problema: daca va intereseaza un Audi E-Tron sau un Mercedes EQC, atunci, in varianta de baza, pretul incepe de la 70.000 de euro. Modele accesibile produse in Germania sunt - cel putin in acest moment - aproape inexistente. Doar un sfert din automobilele electrice, care ar putea intra in programul guvernamental de prime, sunt modele germane. Astfel incat, de stimulii financiari vor profita mai degraba costructorii francezi sau coreeni.Sperantele se indreapta spre VW. Dar modelul salvator ID.3, care ar trebui lansat pe piata in aceasta vara, are inca mari probleme de soft. Si, in comparatie cu Tesla Model 3, VW pierde mult teren. Tesla consuma cu 10 procente mai putin curent la 100 de km. Sefii din Wolfsburg, Munchen sau Stuttgart au incetat de mult sa mai rada de Tesla. Fabrica Tesla de la portile Berlinului va inlatura si ultimele urme de indoiala.Nu mai conteaza atitudinea pro sau contra avantajelor ecologice ale automobilelor electrice. Decizia de regandire a primelor din asa numitul "program rabla" (aparut dupa criza economica din 2009) inagureaza in mod oficial o noua era. Da, bransa auto ramane importanta, dar nu mai mult decat alte branse, care asigura sute de mii de locuri de munca. Apuse sunt vremurile "cancelarei sau cancelarului auto"!