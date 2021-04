Siguranta in trafic: invata sa conduci defensiv si sa eviti incidentele neplacute

Verifica periodic starea autovehicului

Concentreaza-te la drum

Invata cum sa eviti anumite incidente

Indiferent de cat de multi ani de experienta ai potrivit permisului de conducere, este important sa stii cum sa eviti anumite incidente din trafic, sa fii bine pregatit pentru a face fata conditiilor de drum si sa ii respecti pe ceilalti soferi.Iata cateva aspecte de care e bine sa tii cont pentru a fi in siguranta in trafic:Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le faci cand esti sofer este sa fii atent la semnalele pe care masina ta ti le da pe drum si sa mergi periodic la un service auto pentru ca un mecanic sa verifice functionalitatea acesteia. Daca tocmai ti-ai cumparat o masina Audi , de pilda, este indicat sa verifici franele, presiunea anvelopelor si starea motorului, chiar daca este un autovehicul care, la prima vedere, se afla intr-o stare buna. Cu cat autoturismul se afla intr-o stare mai buna de functionare, cu atat vei avea mai mult control la volan. Totodata, este indicat sa pastrezi autovehiculul curat. O masina spalata periodic nu castiga puncte doar la nivel estetic, ci contribuie si la siguranta in trafic. Daca parbrizul, luneta si oglinzile laterale sunt curatate, vizibilitatea nu este afectata.Atentia la volan este unul dintre cei mai importanti factori pentru evitarea accidentelor grave. Atunci cand atentia iti este distrasa, se pot produce, cu mai multa usurinta, accidente. Nu te lasa distras de ceilalti pasageri, nu vorbi la telefon decat daca este imperios necesar (foloseste casti atunci cand faci acest lucru), nu manca si nu consuma lichide. Orice activitate care nu are legatura cu sofatul iti poate distrage atentia si astfel vigilenta ta in trafic scade.De asemenea, este vital sa fii odihnit cand te urci la volan. Lipsa somnului iti afecteaza capacitatea de reactie si vederea, drept urmare nu vei putea fi la fel de vigilent ca intr-o zi in care esti relaxat si odihnit.Sa inveti sa conduci defensiv inseamna, printre altele, si sa cunosti pericolele care pot aparea in trafic si modul cum le poti face fata. Animalele care iti ies in cale, pietonii care traverseaza prin locuri nepermise, soferii indisciplinati care nu respecta regulile rutiere, conditiile de drum nefavorabile ori defectiunile care pot aparea la masina sunt doar cateva dintre aspectele pe care trebuie sa le ai in vedere cand devii sofer. Daca urmezi un curs de sofat defensiv, vei putea invata cum sa eviti anumite incidente din trafic si astfel sa fii in siguranta ori de cate ori te urci la volan.Un sofer bun este acela care cunoaste foarte bine regulile de circulatie, ii respecta pe ceilalti participanti la trafic, se urca la volanul unei masini intr-o stare buna de functionare si este atent, astfel incat sa poata sa reactioneze corect in situatii critice. A conduce defensiv este cea mai buna modalitate de a fi in siguranta in trafic.