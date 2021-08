Cum preiau soțiile românce volanul TIR-urilor si devin șoferițe profesioniste. Înțelegerile „tacite” pentru mii de kilometri în plus

Responsabilitățile transportatorilor sunt uriașe iar în timp, chiar și cu un salariu motivant, încep să obosească, să le lipsească familia, își găsesc loc și niște probleme de sănătate din cauza poziției pe scaun iar noaptea poate fi un real pericol din cauza hoților care fură motorină.Sunt șoferi care parcurg mii de kilometri într-o singură cursă şi conduc nişte autovehicule enorme pe drumuri mai mult sau mai puţin prietenoase.În plus, în cele mai multe țări, șoferii de TIR sunt condiționați și de kilometraj. Daca în trecut tahograful analog putea fi păcălit, cel modern, digital, înregistrează orele de condus și orele obligatorii de pauză. Tentația e mare și mulți șoferi ar vrea să conducă peste program, însă nu pot pentru că datele sunt citite regulat.Condusul peste limita stabilită de tahograf ar însemna mii de kilometri în plus parcurși lunar și venituri substanțial mai ridicate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.Indiferent de cât de mult a evoluat tahograful sub influența digitalizării, scopul acestuia a rămas neschimbat și anume indicarea și înregistrarea total automatizată a datelor referitoare la cursa autovehiculului, precum și a datelor despre anumiți timpi de lucru ai conducătorilor auto.Astfel, în România, dar și în alte state, fenomenul soțiilor sau prietenelor care pleacă cu soții/ iubiții șoferi de TIR a luat avânt, pentru că acest lucru este permis și posibil dacă ești șofer de TIR pe comunitate. Femeile își iau permis de conducere C+E și astfel îmbină utilul cu plăcutul sau doar utilul. Conduc împreună (sau nu) mai mult, mai mulți bani în familie. În unele cazuri, soțul se folosește de fișa tahograf a soției pentru a putea conduce mai mult.„Eu înțeleg așa: în cursă pleacă 2 șoferi oricum. Al nostru a pus-o pe nevastă-sa să își ia carnet și să vină cu el. Nevasta-să a zis că da, dar să muncească el, nu ea. La final, intră în casă 2 salarii, ea se plimbă, el muncește dublu. În plus, omul nostru are zero șanse să cheltuie banii pe centură. La cum arată, fac pariu că toată schemă a fost ideea nevestei”, este comentariul pe Facebook al unei persoane care are in familie un astfel de cuplu care conduce un TIR.„Știu 3 astfel de familii. Toate 3 femeile alea conduc mașinile respective. Nu știu ce e așa greu de crezut. E o meserie ca oricare alta. Dacă o poate face un bărbat, o poate face și o femeie”, este un alt comentariu pe pagina de Facebook pentru aceeași postare.Potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), de la finalul anului lui 2019, în țara noastră existau 16.349 de șoferițe de TIR și camion, categoria C.Femeile sunt atrase de salariile bune, de siguranță locului de muncă, mai ales că cele mai multe companii sunt deschise pentru că, pe de-o parte, deficitul de șoferi este mare, dar și pentru că, spun angajatorii, femeile sunt mai punctuale și mai serioase.Iar creșterea numărului de femei la volanul camioanelor este încurajat și de faptul că evoluția tehnologică face că meseria să fie mai puțin obositoare.„Femeile au reușit destul de bine să facă față acestei meserii. Sunt ordonate, ajung, să zic așa, la timp. Datorită problemei lipsei de șoferi, firmele au încurajat soții să își facă soțiile conducători auto”, a declarat pentru Stirileprotv.ro directorul executiv al unei companii de transport, Doru Husarciuc.Cu toate acestea, camioanele încă sunt concepute pentru bărbați, cabinele fiind în conformitate cu standardele medii ale bărbaților, accesul femeilor la comenzi sau la găsirea poziției corecte a scaunului fiind îngreunate, potrivit traficmedia.ro. Chiar și infrastructura e concepută pentru a servi doar sexului masculin, iar principalul punct slab este siguranța peste noapte. Totuși, fiind impreună cu soțul sau iubitul, riscul scade.Salariul unui şofer de TIR, în România, este, în medie, de 2.500 de lei net pentru cei care fac curse interne. Pentru cei care pleacă peste hotare în curse internaţionale lucrurile stau mai bine.Salariile pornesc de la 3.800 de lei pe lună, iar şoferii cu experienţă şi vechime pot ajunge să câştige şi 7.000 de lei lunar. Datele au fost publicate într-un studiu realizat de eJobs, portal de recrutare de forţă de muncă.Peste salariile de bază șoferii de TIR mai primesc şi alte beneficii materiale, precum diurnă, dar şi plată suplimentară în funcţie de numărul de curse efectuate sau de kilometri parcurși. Unii dintre angajatori le oferă șoferilor și cazarea și chiar mesele din timpul deplasărilor dar şi asigurare medicală pentru șoferii care se deplasează în străinătate.