Spania subventioneaza achizitia de automobile electrice cu 800 de milioane de euro pana in 2023

Cumparatorii privati vor avea dreptul la subventii de pina la 7.000 de euro pe masina.Autoritatile din orasele mici si companiile care vor cumpara flote de automobile in vederea folosirii lor ca taxiuri vor avea dreptul la subventii mai mari.Cumparatorii de vehicule comerciale electrice vor primi pana la 9.000 de euro.Schema de bonusuri incepe sambata, potrivit ministerului.Guvernul anuntase mai devreme in acest an ca intentioneaza sa promoveze productia interna de automobile alimentate electric, precum si productia de baterii.