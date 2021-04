Suntem pregatiti pentru era electrica?

Marii producatori auto s-au aliniat cerintelor si standardelor actuale si au mizat totul pentru un prezent mai verde, cu zero emisii. Masinile diesel si pe benzina sunt responsabile de alterarea calitatii aerului in marile orase ale lumii, inclusiv in cele europene.Ne aflam in plina tranzitie spre o alternativa sustenabila de transport, in care masinile electrice au un rol fundamental. Anul 2050 ar fi termenul limita la care Romania trebuie sa fie capabila sa sustina un transport nepoluant, potrivit normelor europene.Daca in urma cu cativa ani, eram fascinati de silentiozitatea motorului unui autovehicul electric zarit in trafic, acum ne-am obisnuit cu prezenta masinilor de acest tip in traficul de zi cu zi, cum sunt cele de la Hyundai Suceava Capitolul acesta va constitui mereu un subiect amplu de dezbatere. O categorie deloc neglijabila a celor care au adoptat imediat noile trenduri in electromobilitate este alcatuita din femei, iar producatorii de masini au creat modele targetate pe acest segment. Femeia urbana, educata, s-a regasit imediat in acest concept. Acesta a fost doar inceputul.Intre timp, consumatorul roman a devenit tot mai informat in ceea ce priveste transportul verde, astfel incat si-a trasat destul de clar avantajele lui.In primul rand, ne referim la costurile de intretinere, care sunt mult mai mici comparativ cu cele ale unei masini pe combustibil fosil. Nu mai ai grija schimbului de ulei, a filtrului de ulei, a filtrului de combustibil. De asemenea, placutele de frana se schimba mai rar.Costurile de exploatare ale masinilor electrice sau hybrid plug-in sunt mai mici decat cele ale masinilor conventionale, la unele modele chiar 0 lei.Masinile electrice au reduceri la impozite de pana la 90% in Romania, iar asigurarile RCA sunt destul de mici.In cazul in care te-ai hotarat sa iti cumperi o masina noua electrica, poti beneficia de bonusuri substantiale din partea statului. Pentru o masina full electric, se ajunge pana la 51.500 de lei prin programul RABLA Plus si 10.000 de lei pentru una hybrid.Nu in ultimul rand, e important de subliniat si impactul asupra mediului care este unul major, in conditiile in care preocuparea pentru o comunitate mai sanatoasa si a unui aer mai curat se numara printre prioritatile tale.In ceea ce priveste dezavantajele, soferii impatimiti si cu vechime tin sa accentueze urmatoarele aspecte:Durata de incarcare a unei masini electrice este mai mare decat alimentarea unui autoturism conventional. Daca iei in considerare ruta Suceava-Bucuresti, trebuie sa-ti planifici bine popasurile, sa iei in considerare timpii si statiile de incarcare de pe traseu. Multi soferi gasesc acest detaliu un lucru negativ.Sa ne imaginam ca jumatate din populatia unui oras precum Suceava ar avea in garaj cate o masina electrica pe care ar incarca-o in acelasi timp la o priza casnica. Ce s-ar intampla cu alimentarea electrica a orasului? E doar un posibil scenariu.Legat de infrastructura necesara pentru masinile electrice, la acest capitol tara noastra mai are de parcurs cateva etape in dezvoltarea ei. Am inceput cu pasi timizi, dar nu suficienti din punctul de vedere al unei categorii de soferi care prefera in continuare masina alimentata de combustibilul clasic.O prefera, dar le surade ideea unui autovehicul care sa scada consumul si care sa reprezinte o varianta mai buna si mai sustenabila la deplasarile pe benzina. Harta statiilor de incarcare prinde un contur tot mai pronuntat la noi in tara.Marii jucatori auto s-au raliat standardelor si au scos pe piata modele care cuceresc orice electrosceptic. De la frumusetea liniilor unei caroserii moderne si pana la detaliile unui bord digital, futurist, noile masini electrice dau tonul unui viitor pe care nu mai avem cum sa il ignoram.Cei de la Hyundai au dezvoltat si perfectionat modele care promit experiente extraordinare si memorabile la volan.Noul Hyundai KONA, disponibil la Autodel-Hyundai si in versiunile Electric, Hybrid si mild-Hybrid este punctul de atractie al momentului. Cu o autonomie de pana la 484 de kilometri, un sistem reglabil de franare regenerativa si sistem flexibil de incarcare, noile modele sunt expresia intregii filosofii Hyundai.Pasii electromobilitatii se fac mereu pe drumul catre mai bine.Site: www.autodel-hyundai.roE-mail: office@autodel-hyundai.roTelefon: (0374) 006 006Adresa Suceava: Bdul. Sofia Vicoveanca, nr. 52, 720285 (iesirea spre Falticeni)