Cum va fi noua taxa auto impusa in Romania: "Statul trebuie sa restranga piata masinilor vechi"

Circulatia banilor, de la masinile ieftine poluante la cele electrice

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat recent ca se analizeaza reintroducerea acestei taxe, pe poluare. Pe de o parte, aceasta este bine venita, spun analistii, care considera ca Romania are nevoie sa scape de eticheta "cimitirul auto al Europei". In plus, si Comisia Europeana recomanda o trecere cat mai rapida catre energia verde.Potrivit ministrului Mediului, daca va exista o taxa pe mediu, nationala sau locala, trebuie sa fie sigura din punct de vedere juridic si sa aiba efecte suficiente."Daca va exista o noua taxa, va fi implementata in felul urmator. Va fi discutata cu Comisia Europeana si vom strange toate know-how-urile (informatiile) si toate exemplele pozitive din Uniunea Europeana, astfel incat sa nu mai ajungem in situatia de a avea o taxa ilegala. In Europa exista trei tari care nu au nicio interventie pe aceasta problema, restul de 24 au fel de fel de sisteme in implementare. Romania trebuie sa decida daca vrea sa faca parte din grupul tarilor care nu au nicio taxa, sau din grupul de 24 unde se incearca prin diverse sa taxeze poluarea", a declarat Tanczos Barna.Pe de alta parte, vicepresedintele CFA Romania, Adrian Codirlasu, afirma ca in Uniunea Europeana este trend de trecere catre energia verde si este sustinut de Comisia Europeana, iar aici ne referim si la masini electrice "Si daca ne uitam, foarte multe state, deja au venit cu reglementari prin care motoarele pe combustie vor fi interzise la un moment dat. In acest context, vor aparea taxe pe importuri de asemenea masini , tocmai pentru a descuraja achizitia de masini poluante", spune vicepresedintele asociatiei de analisti financiari.Potrivit lui, ar trebui ca aceasta taxa sa se impuna in momentul inmatricularii si sa tina cont de cantitatea de noxe pe care aceasta o produce. De asemenea, se poate impune pe parcursul detinerii, dar tot tinand de noxele pe care le emite."Problema Romaniei este ca noi avem un parc auto extrem de vechi, iar acestea contribuie foarte mult la poluare. Avand in vedere ca acestea ataca sanatatea oamenilor, statul ar trebui sa intervina si sa restranga piata masinilor vechi", mai spusn Codirlasu.Cu toate acestea, analistul financiar crede ca taxa nu va fi atat de mare incat sa-i descurajeze pe romani sa nu cumpere masini poluante."Vor fi ceva mai multi bani incasati la buget, insa nu ma astept ca taxele sa fie atat de mari incat sa descurajeze importul de masini vechi. Deci vom ramane in continuare cu un parc auto vechi. De aceea cred ca va trebui sa luam si noi exemplul altor state din UE si sa impunem o anumita data limita pana la care vom mai putea cumpara astfel de masini pe combustie pentru a incuraja trecerea catre masini electrice", este de parere vicepresedintele CFA Romania.Analistul economic crede ca statul ar trebui sa ia o parte din banii colectati de pe taxa si sa-i foloseasca pentru a subventiona achizitionarea de masini electrice.