Te gandesti la inchirieri autorulote? Citeste asta

- ai parte de o experienta unica de calatorie. Merita sa incerci macar o data in viata acest lucru.

- calatoriile cu rulota sunt spectaculoase pentru tinerii indragostiti (sentimentul e unic), pentru familiile cu copii mici (nu exista atat de multe constrangeri, confortul e mai mare, iar cei mici sunt fascinati de aventura). De asemenea, calatoriile cu rulota sunt potrivite pentru o gasca de prieteni si cei care au propriul ritm in calatorii. In general, tinerii si cei cu varsta pana in 40 - 50 de ani opteaza pentru calatoriile cu autorulota.

- cele mai noi autorulote iti ofera un confort de 5 stele. Daca pana de curand, cei care tanjeau dupa confort de 5 stele nu se puteau apropia de o autorulota din cauza incertitudinii de acomodare, azi, cele mai noi rulote sunt absolut incredibile. De exemplu, cei de la freedomcamper.ro pun la dispozitie clientilor autorulote ultra-moderne, cu facilitati incredibile, astfel incat nu poti spune ca iti lipseste ceva. Ai baie proprie, zona de gatit cu tot ce ai nevoie, paturi confortabile, caldura, aer conditionat, spatiu generos si functional, frigider, aragaz, accesorii pentru camping outdoor etc.

- calatoriile cu autorulotele sunt ideale pentru circuite lungi. Daca vrei sa faci turul Moldovei, turul Romaniei sau chiar al Europei, e mai usor sa calatoresti in ritmul propriu intr-o autorulota. Tu doar vino cu bagajele, banii de drum si actele, iar de restul de ocupa firma de inchirieri autorulote. Nu ai nevoie de bilete de avion si nici nu trebuie sa-ti faci cazare la diverse hoteluri.

- faci economii importante cand calatoresti cu autorulota. Daca o sa faci un mic calcul cat te costa cazarile la hoteluri si cat platesti pentru inchirierea unei autorulote, vei vedea ca iesi pe plus. Tine cont de asemenea ca o sa poti sa-ti gatesti propriile mese rapid sau sa tii in frigider alimentele preferate. Nu va fi nevoie sa platesti mese costisitoare la restaurante. De asemenea, poti pastra o tinuta lejera in care sa te simti cat mai bine (ca la tine acasa), fara sa impachetezi o multime de haine.

- te bucuri de mai mult confort. Daca alegi inchirieri autorulote pentru un circuit in Europa, imagineaza-ti ca nu va mai fi nevoie sa platesti taxe de hotel, sa schimbi avionul sau trenul, sa te cari cu bagaje voluminoase dupa tine. De asemenea, nu va fi nevoie sa tot impachetezi si sa despachetezi la fiecare cazare. Pur si simplu, este mai confortabil sa optezi pentru inchirieri autorulote.

