Tesla intervine in razboiul economic dintre SUA si China. Compania fondata de Elon Musk a dat in judecata guvernul Statelor Unite

Producatorul de automobile electrice vrea ca instanta sa anuleze doua tarife impuse de administratia Trump si sa returneze, cu dobanda, fondurile platite de Tesla din cazua acestor tarife, potrivit procesului inregistrat la Curtea pentru Comert International a Statelor Unite.Tarifele respective sunt cunoscute ca Lista 3 si Lista 4.Lista 3 a intrat in vigoare in 2018 si impune in prezent tarife de 25% pentru bunuri importate din China in valoare de 200 de miliarde de dolari.Lista 4 a intrat in vigoare in 2019 si consta in prezent in tarife de 7,5% pentru importuri din China de 120 de miliarde de dolari.Ambele liste includ sute de produse extrem de specifice, de la materii prime la componente electronice. Reclamatia Tesla nu descrie pentru ce produse a platit compania tarife si nici suma platita.Tesla si biroul Reprezentantului pentru Comert al SUA nu au raspuns solicitarilor de comentarii.