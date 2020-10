Tesla recheama aproape 50.000 de automobile Model S si Model X de pe piata din China. Masinile ar avea defectiuni la suspensii

Tesla recheama de pe piata chineza 48.442 de vehicule electrice Model S si Model X fabricate in State Unite, din cauza suspensiilor pe fata si pe spate nesigure, posibil defecte, transmite CNBC.Rechemarea a fost anuntata de Administratia Chineza de Stat pentru Reglementarea Pietei.Site-ul chinez Gasgoo, specializat in piata auto , a relatat ca rechemarea include 29.193 de automobile importante Model S si Model X fabricate in perioada 17 septembrie 2013-16 august 2017 si 19.249 de automobile importate Model S produse intre 17 septembrie 2013-15 octombrie 2018.Automobile au fost produse la fabrica Tesla din Fremont, California.Autoritatea de reglementare a obligat Tesla sa inlocuiasca gratuit elementele de legatura posterioare ale suspensiilor pe fata si elementele de legatura superioare ale suspensiilor pe spate, cu unele imbunatatite, pentru toate automobilele incluse in rechemare.In 2016, directorul general al Tesla, Elon Musk , a respins plangerile similare primite pentru suspensii posibil nesigure sau defecte ale automobilelor Model S in Statele Unite.La momentul respectiv, Musk a afirmat pe Twitter si intr-o postare pe blog ca autoritatea pentru siguranta auto din SUA "nu a gasit motive de ingrijorare privind siguranta suspensiilor Model S si ca nu a solicitat alte date din partea noastra". Acesta a mai sustinut ca plangerile legate de problemele suspensiilor au fost inventate.Tesla si autoritatea de reglementare a sigurantei auto din SUA nu au raspuns imediat solicitarilor de informatii.In China, aceasta este a patra rechemare de automobile Tesla importate din Statele Unite.Rechemarile anterioare au fost pentru inlocuirea airbagurilor defecte fabricate de compania japoneza Takata si pentru remedierea sau prevenirea unor probleme la directie.Intre timp, automobilul Tesla Model 3 fabricat in China este cel mai bine vandut model electric din acest an.Asociatia Automobilelor pentru Pasageri din China a anuntat ca Tesla a vandut in primele noua luni ale acestui an 79.908 de vehicule Model 3 fabricate in China.Tesla a inceput recent sa exporte unele dintre automobilele Model 3 produse in China in Europa.Citeste si: