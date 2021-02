Tesla va fabrica vehicule electrice in statul Karnataka din sudul Indiei

Centrul Tesla de cercetare si dezvoltare

"Compania americana Tesla va deschide o unitate de productie a vehiculelor electrice in Karnataka", se arata intr-o scurta declaratie a autoritatilor locale. Declaratia face parte dintr-un document mai amplu unde sunt prezentate elementele de interese privind bugetul Indiei.Luna trecuta, producatorul american de vehicule electrice a unit Tesla Motors India si Energy Private Limited cu sediul sau din orasul Bengaluru din Karnataka, un hub pentru companiile global de tehnologie.Ministrul de stat B.S. Yediyurappa a anuntat intr-o postare pe Twitter , care ulterior a fost stearsa, ca Tesla isi va incepe operatiunile in India cu un centru de cercetare-dezvoltare (R&D) in Bengaluru.Sectorul auto din India, afectat deja de incetinirea cererii de anul trecut, a fost lovit si de efectele pandemiei de coronavirus (Covid-19), iar producatorii auto cauta sa obtina sprijin guvernamental pentru a stimula vanzarile.Pentru a reduce poluarea si dependenta de titei, India promoveaza vehiculele electrice iar pentru majorarea investitiilor intentioneaza sa ofere subventii de 4,6 miliarde de dolari companiilor care-si infiinteaza unitati de producere a bateriilor pentru masini electrice.Si directorul general al Tesla, Elon Musk , a indicat in octombrie ca producatorul american de vehicule electrice ar putea intra pe piata indiana in 2021."Anul viitor cu siguranta", a scris Musk pe Twitter, ca replica la o postare cu fotografia unui tricou cu mesajul: "India vrea Tesla"."Multumesc ca ne asteptati", a spus seful Tesla.