Tipuri de elevatoare auto folosite in atelierele in care se repara caroserii auto

Unul dintre echipamentele care facilitează procesul de reparație a caroseriei unei mașini este elevatorul auto, un instrument indispensabil în atelier, deși uneori poate trece neobservat. Acesta permite desfășurarea lucrărilor de reparație într-un mod confortabil și sigur, deoarece este posibilă poziționarea vehiculului, rapid și simplu, la o înălțime potrivită, astfel încât mecanicul auto să poată lucra într-o poziție confortabilă.Există multe tipuri de elevatoare auto pe piață, iar ele pot fi clasificate după cum urmează:Atunci când alegi un tip sau altul de elevator auto pentru atelier, există o serie de factori de luat în considerare, iar cei mai importanți sunt:Unul dintre principalii factori este sarcina maximă pe care o ridică elevatorul. Ridicarea unei mașini mici diferă de ridicarea unei autoutilitare sau a unui vehicul industrial.De asemenea, înainte de a folosi un elevator este important să știi ce reparații se vor efectua asupra vehiculului. De exemplu:În ceea ce privește elevatoarele portabile, acestea pot fi mutate în orice zona a atelierului și, odată reparațiile finalizate, acestea pot fi strânse pentru a elibera spațiul. Cu toate acestea, acest tip de elevator are, în general, o înălțime de ridicare mai mică decât un elevator ancorat la sol.Cele mai utilizate elevatoare auto într-o atelier în care se repară caroserii de mașină sunt atât elevatorul foarfecă, cât și cel cu două coloane, datorită ușurinței cu care se utilizează. Din acest motiv, în cele ce urmează îți vom oferi mai multe detalii despre acestea.În cazul acestui tip de elevator, vehiculul este ridicat cu ajutorul unui mecanism de tip foarfecă, simplu sau dublu. Vehiculul se sprijină pe o platformă sau pe o pereche de platforme.Deoarece sistemul se află sub vehicul, unul dintre principalele avantaje ale acestui tip de elevator este că permite accesul în jurul întregului vehicul și, de asemenea, la o mare parte din zona inferioară a acestuia.Există două tipuri de elevatoare auto foarfecă:În poziția inferioară, atunci când este pliat, elevatorul foarfecă este ridicat este ușor deasupra solului sau chiar la nivelul suprafeței, dacă este îngropat.În acest fel, zona de lucru rămâne liberă, atunci când utilizarea sa nu este necesară.Un dezavantaj al acestui tip de elevator ar putea fi că atunci când este ridicat, mecanismul foarfecă rămâne sub partea centrală a vehiculului, limitând reparațiile în această zonă.Acest tip de elevator are două coloane și două brațe mobile, pe care se sprijină suporturile de picioare ale vehiculului, iar vehiculul este ridicat prin intermediul unui sistem cu șurub melcat.Aceste coloane fac dificilă desfășurarea reparațiilor în părțile laterale ale vehiculului, în special în zona ușilor. Însă partea din față a vehiculului, partea din spate și, de asemenea, zona inferioară sunt complet libere. De asemenea, permite accesul ușor la roți, deoarece acestea sunt libere.În plus, dacă ridici vehiculul cu acest tip de elevator, ai acces la întreaga zonă inferioară a vehiculului.Acestea fiind zise, pentru a achiziționa astfel de elevatoare auto, de cea mai bună calitate, la cel mai bun preț, îți recomandăm să intri în magazinul online Eqp.ro . Spor la cumpărături!