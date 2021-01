Tipuri de transporturi de marfa si cand sunt recomandate

Venim in ajutorul celor interesanti cu acest articol, in care prezentam, pe scurt, optiunile de transport care pot fi alese.In aceasta categorie sunt incluse toate tipurile de marfa care pot fi transportate cu un mijloc de transport standard. Nu fac parte din aceasta categorie produsele care au o greutate sau o dimensiune deosebita, pentru ca acestea trebuie transportate in conditii speciale, cu mijloace de transport autorizate.Alimentele trebuie sa fie transportate in conditii de maxima siguranta si curatenie, de obicei in mijloace de transport frigorifice, in cazul in care alimentele sunt perisabile. In acest caz, exista transport frigorific de alimente congelate, pentru produsele care trebuie sa fie depozitate permanent la temperaturi de aproximativ -20 de grade Celsius, sau transport de produse refrigerate, pentru cele care necesita doar pastrarea unei temperaturi scazute in timpul transportului (carne proaspata, lactate, legume si fructe etc.).In categoria marfurilor periculoase sunt incluse cele care pot afecta mediul inconjurator si viata sau sanatatea persoanelor. Avand in vedere natura acestor produse, ele trebuie sa fie transportate in autovehicule speciale, cu certificare ADR (camioane sau cisterne). In aceasta categorie a marfurilor periculoase sunt incluse substantele si obiectele explozive, gazele, lichidele si substantele inflamabile, substantele toxice, radioactive sau corozive.Pentru a transporta aceste produse, soferii trebuie sa detina un certificat ADR si unul de calificare profesionala speciala. Aceste documente atesta faptul ca soferii au fost instruiti cum sa previna dezastrele care pot sa apara din cauza nerespectarii conditiilor speciale de transport.Este considerata marfa agabaritica orice marfa care nu se incadreaza in dimensiunile standard ale unui camion sau care depaseste greutatea maxima admisa. Pentru ca aceste produse sa poata fi transportate in siguranta, fara incidente, este necesara o autorizatie speciala si un studiu clar de traseu, pentru ca marfa sa poata trece fara probleme pe sub poduri, prin tuneluri sau la curbe. Uneori este necesara si o escorta speciala.Cel mai des, marfa agabaritica include: utilaje agricole si de constructii, instalatii eoliene, buldozere, excavatoare, generatoare, echipamente navale, utilaje petroliere, hale industriale etc.Acestea sunt cele mai utilizate tipuri de transport rutier de marfa la care pot sa apeleze cei care au nevoie, in functie de specificul produselor pe care trebuie sa le transporte rapid si in siguranta.