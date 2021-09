Top 10 maşini cumpărate de români în 2021. Cum a modificat pandemia preferinţele în materie de autoturisme noi

Înmatricularile de autoturisme noi în România au crescut, în august 2021, cu +44.3% faţă de august 2020, atingând un volum de 15.956 de unitati, arată cifrele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA).

Pe primele opt luni din 2021, nivelul înmatriculărilor de autoturisme noi în România a atins nivelul de 79.320 unităti, o creştere de +7.59% faţă de perioada similară din 2020, respectiv 78.723 unități, potrivit datelor publicate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Chiar şi asa, înmatriculările rămân sub nivelul din 2019, ultimul an de dinaintea crizei de coronavirus, când s-au înregistrat în august, 23.177 de unități, iar în primele 8 luni, 118.003 unități.

Astfel, conform clasamentului APIA, marca nouă cea mai cumparată de români, în 2021, ramane Dacia, cu peste 21.000 de unităţi, urmată la o distanţă destul de mare de Skoda, cu putin peste 6.000 de unitati, si aproape, pe locul trei, Toyota, cu 5.752 de unitati.

În 2019, în fruntea clasamentului tot Dacia se găsea, cu 35.716 unităţi. Pe doi, Renault, cu 10.442 unitati iar pe trei, Skoda, cu 9.151 unitati

Pe de altă parte, cele mai înmatriculate modele, în 2021, aparţin tot Daciei, cu Logan, Duster si Sandero, pe primele trei poziţii.

“În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins in august 2021 cifra de 34.828 unitati o creștere de +17.03 % faţă de august 2020. Pe primele opt luni din 2021 nivelul înmatriculărilor de autoturisme SH in România a atins nivelul de 270.016 unităţi, o creştere de +11.82% fată de perioada similară din 2020, respectiv 241.565 unitati”, potrivit ACAROM.

Clasamentul APIA al mărcilor şi modelelor preferate de români, anul acesta

Mai mult, autoturismele cu tracțiune integrală (4x4) sunt in crestere in primele 8 luni şi "au o cotă de piaţă de 22,7% pe un volum total de 17.825 de unităţi, superior cu 17.1% celui consemnat îm perioada similiară a anului trecut.

În ceea ce priveşte tipul proprietarului, cele mai multe achiziţii de autoturisme în primele 8 luni ale anului 2021 au fost realizate de către persoane juridice, care acoperă 56% din totalul de achiziţiilor de autoturisme, celor fizice revenindu-le restul de 44%", mai arată comunicatul APIA.

Ads