Top 5 cele mai populare mașini second hand cumpărate în pandemie. Românii, fani declarați ai mașinilor nemțești

Atât vehiculele noi, cât și cele second hand au înregistrat un declin al vânzărilor, în timp ce cumpărătorii au fost mult mai atenți și pretențioși în procesul de achiziție, potrivit celui mai nou studiu CarVertical.În cadrul acestei analize au fost luate în calcul peste 500.000 de rapoarte unice efectuate pe site în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020 si a fost realizat un clasament al celor mai cautate si apreciate masini second hand pentru romani.1.este, de departe, cea mai populară mașină second-hand în România, modelele din anii 2009, 2010 și 2016 fiind cele mai frecvent analizate. Generațiile B6 (2005-2010) și B7 (2010-2015) sunt la mare căutare datorită abundenței de piese disponibile, confortului și „etichetei” de mașină adaptată atât condusului urban cât și extraurban. Cu trecerea timpului, aceste mașini au început să aibă probleme și pe partea de caroserie , cu numeroase puncte predispuse coroziunii, mai ales în generația B6;2.este hatchback -ul etalon pentru majoritatea clienților care își doresc o compactă încăpătoare și versatilă. O mare parte dintre rapoartele realizate sunt pentru mașini fabricate în perioada 2008-2010. Golf V (2003-2010) a avut diverse probleme mai grave sau mai puțin grave, în funcție de motorizare și cutia de viteze aleasă. Golf VI (2008-2013) este o evoluție ușoară a lui Golf V și împarte numeroase elemente cu acesta. Problemele sale bine-cunoscute sunt la cutiile DSG, la distribuțiile pe lanț ale motoarelor TSI, cu precădere 1.2 TSI și durata de viață scurtă a lui 1.4 TSI 160 cp cu turbocompresor și compresor mecanic;3.este modelul premium cel mai căutat în România, cel mai frecvent analizate fiind exemplarele din anii 2009, 2010 și 2013. Audi A4 B7 este recunoscută în rândul pasionaților brandului ca fiind mai fiabilă decât succesoarea sa, A4 B8. Problemele acestei generații sunt comune cu cele ale Golfului V împreună cu alte aspecte specifice, cum ar fi compresoarele de aer condiționat care pot ceda în timp;4.este modelul favorit al celor care doresc o mașină sport ieftină, astfel că cele mai populare au fost modelele fabricate în perioada 2005 – 2007. Ca orice mașină mai veche de 10 ani, E46 are după caz probleme cu rugina, consumul de ulei în cazul motoarelor pe benzină și diverse probleme pe partea de admisie și nu numai în cazul propulsoarelor Diesel. Generația E90 (2004-2013) tinde să fie mai „sobră”, o mașină mai matură, mai sigură și mai bine echipată. Mașinile mai „accesibile”, mai ales cele căutate în țara noastră, sunt dotate cu motoare diesel de 2.0l, de preferință cod motor M47, fabricat între 2005 și 2007;5.încheie Top 5 al celor mai populare mașini second hand din România, în special prin generația F10. Problemele comune ale acestei generații sunt în general suspensia pe puntea spate (dacă modelul ales este dotat cu perne de aer), suspensia adaptivă și lanțurile de distribuție în cazul modelelor 518d și 520d (motoarele diesel în 4 cilindri cod N47D20).1.- Volkswagen Passat, Golf sau Polo, printre modele cautate in acea vreme. Cu toate că producătorul german a avut reputația serios afectată în urma scandalului privind manipularea emisiilor poluante, cumpărătorii români nu par să aibă o problemă cu acest lucru, preferând aceste mașini;2.- cele mai căutate modele in anul 2019 au fost Astra, Vectra și Corsa, însă și Opel Insignia a câștigase teren, în ultima perioadă;3.- in atentia romanilor au fost modelele Focus, Fiesta sau Mondeo. De asemenea, noile modele cu motorizările Ecoboost devin tot mai populare pe piața românească, datorită consumului mic de carburant și performanțelor ridicate;4.- cele mai cumpărate modele de BMW au fost Seria 3 și Seria 5, însă cei care si-au doresc un SUV s-au aratat interesați de un X3 sau un X5;5.- cele mai populare modele de Audi second hand au fost A4, A3 și A6, dar și modelele din seria Q au prezentat interes crescut pentru cumpărători.Concluzia pe care o tragem este ca preferințele clienților de mașini second hand din România sunt în continuare axate pe mașinile germane, în parte datorită confortului oferit și a imaginii, dar și a prețurilor relativ mici de achiziție, chiar dacă în unele cazuri întreținerea se poate dovedi nu tocmai ieftină. Există foarte mulți români care preferă mașini fabricate de producători asiatici sau americani, dar și modele românești precum Dacia Logan sau Sandero.Și în 2019, majoritatea cumpărătorilor au preferat doar câteva mărci de mașini iar mașinile de proveniență autohtonă și cele fabricate de producătorii germani au fost cele pe care romanii le considerau cele mai fiabile, dar au luat în calcul să-și achiziționeze și mașini venite de la producători din Franța, Spania, Italia sau chiar Japonia.