Topala Travel - Transport Persoane Germania, Belgia si Olanda

Echipa Topala Travel efectueaza zilnic curse Romania - Germania-Belgia-Austria si Olanda cu microbuze moderne si bine echipate.Astfel dvs. veti beneficia doar de cele mai ridicate conditii de calatorie.Va rugam sa retineti, de asemenea, masuri locale suplimentare COVID-19, in plus fata de masurile nationale, si verificati site-ul web al statului federal si / sau al orasului in care calatoriti.Va rugam sa retineti ca Germania a impus in prezent un blocaj partial. Masurile de blocare includ:Toata lumea trebuie sa poarte FFP2, KN95 / N95 sau masti chirurgicale (alte tipuri de masti nu sunt permise) la orice transport public, in magazine, la locul de munca si in locuri in aer liber aglomerate, unde nu se poate mentine deloc distanta minima de 1,5 metri fata de ceilalti. ori.Adunarile private sunt permise cu o singura persoana care nu este din propria gospodarie.Consumul de bauturi alcoolice nu este permis in public.Comerciantii cu amanuntul neesentiali, restaurantele si barurile (livrarea si livrarea pot continua), facilitatile de divertisment si culturale, precum si centrele de fitness sunt inchise temporar.Cazarea peste noapte in scop turistic (de exemplu, hoteluri / pensiuni) nu este permisa.Pentru districtele / judetele individuale cu rate ridicate de infectie, statele federale pot restrictiona miscarile rezidentilor pe o raza de 15 kilometri de la locul de resedinta (reglementarile exacte difera de la stat la stat).De asemenea, guvernul german a sfatuit sa nu efectueze calatorii inutile in si in afara Germaniei. Masurile de blocare vor ramane in vigoare pana la 14 februarie 2021 pentru moment, sub rezerva unor decizii ulterioare ale guvernului federal si ale statelor.Germania se afla intr-un blocaj strict. Calatoria nu a fost interzisa, ci un apel emis pentru a se abtine de la calatorii neesentiale. Frontierele raman deschise. Iata ce trebuie sa stiti despre reglementarile privind intrarea in Germania.Pandemia de coronavirus provoaca o mare incertitudine in calatoriile in intreaga lume. Exista reguli noi care trebuie respectate peste tot si in orice moment. Acesta este si cazul in Germania. Incepand cu 16 decembrie, a fost in vigoare un blocaj puternic in Germania, care a fost deja prelungit pentru a treia oara si este acum in vigoare pana pe 7 martie.In ciuda blocarii, granitele raman deschise si intrarea in Germania este inca posibila. Cu toate acestea, calatoriile in tara sunt limitate la calatoriile esentiale - cum ar fi calatoriile obligatorii de afaceri si acest lucru nu include vacantele. Hotelurile nu au voie sa ofere nopti in scopuri turistice si nici nu se elibereaza vize turistice in acest moment.Alege servicii profesionale de transport persoane Romania Germania