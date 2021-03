Transport Persoane Germania-Olanda-Belgia - JRK Travel

A trai in Germania, cu 82,4 milioane de oameni, inseamna sa traiesti intr-una dintre cele mai populate tari din Europa, un loc cosmopolit de diversitate si modernitate. Ca urmare a diferitelor regiuni si monarhii regionale de-a lungul istoriei Germaniei, fiecare oras are personalitatea si caracterul sau unic. Acest lucru face ca tara in ansamblu sa fie un loc fascinant in care sa traiasca.Germania este bine cunoscuta pentru bucataria sa si este ideala pentru persoanele care se bucura de mancaruri fine, vinuri si bere.Au fost facute investitii semnificative in infrastructura tarii in ultimele decenii si a crescut pentru a deveni o centrala industriala si gazduirea multora dintre cei mai mari producatori auto din lume.Religia in tara este variata, majoritatea populatiei fiind catolica (34%), protestanta (34%) sau musulmana (4%), restul neafiliat (28%).Germania este interesanta, plina de viata si accesibila pentru a trai. Are o economie semnificativa si puternica, care ofera expatilor care isi traiesc calitatea vietii inalte. Populatia expatritilor din tara a crescut treptat de-a lungul anilor, iar astazi se estimeaza ca 250.000 de expatriati traiesc in Germania (aproximativ 0,3%).Standardul de scolarizare si educatie in tara este ridicat, la fel ca si infrastructura publica si sistemele de sanatate.Multi straini gasesc stilul de viata german usor formal si rigid si, din acest motiv, este posibil sa nu fie potrivit pentru unii oameni. De asemenea, este important sa puteti intelege si vorbi germana pentru a trai si a lucra eficient aici.Germania ofera expatriatilor un nivel de trai bun. Cu toate acestea, orice expatriati carora li se ofera un contract local in Germania ar trebui sa stie ca aceasta tara are una dintre cele mai mari rate de impozitare din lume. In ciuda acestui fapt, este de remarcat faptul ca nivelurile salariale sunt, de asemenea, semnificativ mai mari decat in alte zone europene.Costul vietii in Germania poate varia in functie de orasul in care isi au sediul expatriatii. In multe dintre orasele mai dezvoltate, precum Belin, Bohn si Koln, costul vietii este ridicat, in timp ce cele situate in fosta Germanie de Est ofera un cost al vietii mai mic. In comparatie cu alte orase din intreaga lume, este general acceptat faptul ca costul vietii in Germania este relativ scazut, iar acest lucru a fost confirmat in cadrul sondajului Mercer din 2012, fara ca orasele germane sa figureze pe lista primelor 50 de orase in functie de costul vietii.Germana este singura limba oficiala din Germania. Cu toate acestea, un procent mare din oamenii care locuiesc in Germania vorbesc engleza si este utilizat pe scara larga pentru afaceri internationale.Temperat - racoros, tulbure, cu ierni si veri umede.Cifrele ridicate ale somajului din Germania implica faptul ca regulile de imigratie din Germania sunt foarte stricte pentru a proteja locurile de munca ale poporului german. Din acest motiv, gasirea de munca ca expat poate fi destul de dificila, mai ales daca nu cunoasteti fluent limba germana. Mai mult, multi oameni din Germania studiaza la nivel universitar timp de pana la sapte ani, oferindu-le un nivel de invatamant superior si o formare profesionala decat multi dintre concurentii lor internationali.Cu toate acestea, exista unele sectoare in Germania care necesita lucratori calificati din strainatate. Lipsurile sunt evidente in special in domeniul ingineriei electrice si mecanice.Lucruri pe care fiecare expat ar trebui sa le stie despre locuinta in Germania.Locuitorii au obligatia legala de a indeparta orice zapada sau gheata din partea din fata a proprietatilor lor (cu exceptia cazului in care cladirea are un ingrijitor desemnat). Sunteti raspunzator din punct de vedere legal pentru orice leziuni care apar ca urmare a neglijarii dvs. de aceasta datorie.In unele zone, oamenilor li se cere legal sa mature strada imediat in afara intrarii lor de acasa.In majoritatea proprietatilor de inchiriat, nu aveti voie sa faceti copii ale cheilor. De obicei, va trebui sa solicitati permisiunea proprietarului inainte de a face acest lucru. In caz de pierdere a cheii. Vi se va cere sa inlocuiti toate incuietorile.In termen de sapte zile de la mutarea intr-un apartament, trebuie sa va inregistrati adresa la politia locala. 