Transport Persoane Romania-Germania-Olanda-Belgia

Locuirea si munca in Germania ofera multe posibilitati pentru expatriati, si nu numai pentru cei care vorbesc limba engleza. Este greu de spus, ce orase sa nominalizeze pentru cele mai bune locuri de locuit din Germania. In functie de stilul tau de viata, vei avea ocazia sa alegi intre metropole precum Berlin, Hamburg si Munchen, care sunt la fel de diferite ca ziua si noaptea. Totusi, aceste orase ofera sute de locuri de munca pentru expatriati. Indiferent unde va decideti sa va mutati, a trai in Germania ca expat este distractiv! Vrei sa stii de ce?Daca va ganditi sa va mutati in Germania, una dintre primele intrebari pe care vi le puneti este probabil cum este viata de zi cu zi din Germania. In ceea ce priveste costurile, cheltuielile dvs. de viata in Germania vor fi probabil mai mici decat in alte tari europene, cum ar fi Franta. Deci, costurile de trai in Germania sunt cu siguranta un argument pentru aceasta tara de scriitori si poeti. Dar poate te tot intrebi daca trairea in Germania ar putea fi plictisitoare cu toate regulile pe care le au acolo? Va putem spune ca nu este. Vara, va veti bucura de soare la numeroase festivaluri din toata tara, iar iarna veti fi fermecati de luminile stralucitoare de Craciun de la peste o mie de piete de Craciun. Nicio alta natiune nu stapaneste arta de a face vin fierbinte la fel de bun ca germanii.(P)Pentru multi expatriati, cel mai bun lucru al vietii in Germania este mancarea si, desigur, berea. Ambele fac parte din cultura germana. Veti gusta sute de carnati si tipuri de bere diferite, precum celebrul Radler, o bere cu un strop de limonada. Combinatia perfecta pentru un gratar in parc. Nu exista nicio modalitate, puteti sari peste asta vara, deoarece orasele germane sunt foarte verzi si veti vedea oameni care au gratar peste tot.Totusi, chestiunea cu regulile este unul dintre stereotipurile despre germani, care este 100% adevarat. Probabil ati auzit deja ca nu ar trebui sa traversati niciodata o lumina rosie, mai ales atunci cand copiii privesc. In plus, va trebui sa aflati cum sa separati cosul de gunoi. Germania este o tara ecologica, asa ca exista pubele speciale pentru orice.Atentie! Una dintre cele mai importante reglementari este ca trebuie sa va inregistrati la "Anwohnermeldeamt" dupa mutarea dvs. in Germania. Daca nu, va trebui sa platiti o amenda.Singurul lucru cu care multi expatriati au probleme sa se obisnuiasca este ca totul este inchis duminica. Daca iti faceai cumparaturile intotdeauna duminica, acest lucru ar putea fi dificil la inceput, dar in curand iti vei da seama ca este minunat sa ai o zi in care nu vei simti presiunea de a avea grija de ceva. Veti aprecia oportunitatea de a face o plimbare sau o excursie cu bicicleta si doar sa va relaxati, asta este o promisiune!Va intrebati in continuare daca sau de ce ar trebui sa lucrati in Germania? Exista multe motive pentru a raspunde la aceasta intrebare cu un "Da!" Puternic si pentru a incepe sa cautati locuri de munca. Germania are una dintre cele mai scazute rate ale somajului din UE. Daca sunteti cetatean al UE, nici nu aveti nevoie de un permis de munca pentru a lucra in Germania. Deoarece exista o lipsa de muncitori calificati, gasirea unui loc de munca in Germania nu este foarte dificila. Exista multe locuri de munca pentru straini, mai ales daca sunteti inginer calificat, specialist in IT sau asistent social si in domeniul sanatatii si daca sunteti din SUA sau Marea Britanie, veti gasi cu usurinta un loc de munca vorbitor de limba engleza la Berlin sau in alta parte din Germania. Cu toate acestea, lucrul in Germania fara a vorbi in germana te poate face sa intampini unele dificultati. Nu ezitati sa invatati elementele de baza ale limbii inainte de a va muta in strainatate.Durata medie de lucru in Germania este cuprinsa intre 36 si 40 de ore pe saptamana. Acestea sunt reglementate strict de lege, ceea ce inseamna ca orele de lucru zilnice nu trebuie sa depaseasca opt ore, iar timpul de lucru saptamanal este limitat la 48 de ore. Pentru a rezuma acest lucru, majoritatea angajatilor din Germania lucreaza sapte sau opt ore pe zi, cu o pauza de masa intre 30 de minute si o ora. Daca in compania dvs. este obisnuit sa lucrati mai mult, in general veti fi compensat cu un salariu mai mare sau cu concedii suplimentare.(P) Alege o firma serioasaCultura de afaceri germana nu este foarte diferita de alte tari europene, cum ar fi Franta sau Spania. Cele mai multe afaceri, in special cele mai mari, au inca o ierarhie traditionala cu un management puternic. Desigur, acest lucru va fi diferit la tinerii nou-infiintati. Daca programati o intalnire, va exista o agenda stricta. Eficienta este foarte importanta si se poarta discutii pentru a ajunge la o concluzie si pentru a lua o decizie finala. Si, desigur: germanii sunt super punctuali! Esti mai degraba un spirit liber? In acest caz va trebui sa va adaptati. Dar punctul bun despre a avea un loc de munca in Germania este ca salariul dvs. ar trebui revizuit la fiecare doi ani.