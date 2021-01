Tu stii cum sa deosebesti modelele de anvelope de vara de cele all season si de iarna?

transmite puterea de la motor, oferind performanta in tractiune si in franare;

suporte greutatea autoturismelor, presiunea din anvelope si structura lor fiind parametri importanti care suporta si care sustin toata greutatea;

acapareze socul, sa diminueze socurile si vibratiile, inainte de a fi receptionate de catre suspensii;

redea miscarea volanului si sa determine capacitatea miscarii si stabilitatii in trafic.

forma crestata adanc pe aria de rulare in vederea asigurarii unei mai bune tractiuni pe sosea;

dimensiunea mare a profilurilor din banda de rulare pentru eliminarea apei, zapezii si noroiului;

indicator de uzura de minim 1.6 mm, indicat 4 mm.

numar de caneluri;

structura caii de rulare sau de eliminare a apei.

Despre anvelope sunt multe de spus, cel mai important este ca masina sa fie dotata in mod corespunzator cu anvelopele pentru anotimpul in care sunt utilizate. Anvelopele cele mai performante si mai eficiente sunt cele care satisfac nevoile conducatorilor auto si care sunt inscriptionate in mod corespunzator anotimpului. Anvelopele de vara asigura o siguranta ridicata in trafic si ofera o eficienta de franare pe carosabil chiar si pe drumurile umede, acoperite de apa sau noroi.Anvelopele se aleg in functie de compatibilitatea cu vehiculul, de diametru, inaltime si latime, acestea fiind componente foarte importante ale autoturismului, cu rol de a:Te intrebi ce inseamna M+S la anvelope ? Acest marcaj indica faptul ca anvelopele ofera o aderenta buna pe sosele acoperite cu zapada, gheata sau noroi, asigurand o rulare corespunzatoare si in siguranta.Acest semn, M+S reprezinta Mud (noroi) & Snow (zapada) si este inscriptionat atat pe anvelopele de iarna, cat si pe cele All season. Anvelopele autorizate pentru a fi folosite iarna trebuie sa prezinte aceasta inscriptie care este obligatorie.Anvelopele de iarna marcate cu M+S au ca si principale caracteristici:Randamentul anvelopelor de iarna este dat de tehnologia folosita in procesul de productie si tine cont de aspecte precum:Un set de anvelope performante va mentine tractiunea masinii la niveluri mai joase gratie flexibilitatii materialului din care este realizat pneul. Aceste anvelope sunt perfecte pentru a oferi aderenta si pentru a fi folosite la temperaturi mai mici de 7 grade Celsius.Nu este recomandata folosirea anvelopelor de iarna pe tot parcursul anului deoarece temperaturile mai ridicate deterioreaza cauciucul. Acest lucru determina uzura prematura a pneurilor si modifica aderenta acestora in conditii de iarna cand soselele sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei.Toate anvelopele de iarna agreate prin lege contin simbolul unui fulg de nea si marcajul M+S. Ai grija insa, deoarece pe piata exista anvelope de iarna care nu contin aceste simboluri, acestea nefiind omologate prin lege.