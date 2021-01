Un NOU an, un NOU model - AEZ Tioga

Pentru a primi informatiile 100% corecte despre compatibilitatea jantelor pentru masina dumneavoastra trebuie sa intrati pe link-ul catre configurator sa selectati masina, apoi sa completati informatiile despre autovehiculul dumneavoastra, marca, model, anul fabricatiei si motorizarea.Dupa parcurgerea acestor pasi veti putea vizualiza toate jantele compatibile pentru fiecare dimensiune.AEZ TIOGA Titan rupe bariera conventionalului prin design-ul sau cu spite duble care beneficiaza de suprafete polisate. Tehnologia SRC de care beneficiaza janta din aliaj AEZ, ii confera acesteia protectie desavarsita in conditii dificile de iarna.Datorita noii vopsele SRC acestea sunt 100% rezistente in conditii de iarna, neavand problme cu defecte aparute in urma solutiilor folosite pentru curatarea carosabilului. Sigure si elegante, jantele Tioga sunt elegerea ideal pentru sezonul rece.Spitele duble ale modelului AEZ TIOGA se potrivesc excelent pentru masinile medii nu doar datorita aprobarilor ECE dar si a design-ului revolutionar.Modelul TIOGA Titan este disponibil in cinci dimensiuni cuprinse intre 17 si 19 inch pentru cele mai comune vehicule de dimensiuni medii precum Audi A3, A4, A6 si Audi Q3, BMW Seriile 3 si 5, VW Golf, VW Tiguan, Seat Tarraco, Seat Leon, Skoda Ateca sau Skoda Karoq. Poti proba janta AEZ direct pe masina ta cu ajutorul configuratorului virtual 3D, pe www.janta.ro NOUL model AEZ TIOGA Graphite reuseste sa se remarce in orice sezon prin design-ul sau cu spite duble finisate intr-o nuanta mata. Janta din aliaj AEZ este protejata mai ales pe timp de iarna gratie tehnologiei SRC de care beneficiaza.Modelul TIOGA Graphite este disponibil in cinci dimensiuni cuprinse intre 17 si 19 inch. Probeaza direct pe masina ta janta AEZ cu ajutorul configuratorului virtual 3D, pe www.janta.ro Poti configura un set de roti complete de iarna care are la baza modelul TIOGA. Tot ce mai lipseste este sa echipezi setul de jante AEZ cu anvelopele adecvate.In plus pe langa functionalitatile esentiale care te vor ajuta sa alegi jantele si anvelopele ideale pentru masina ta, Configuratorul Virtual 3D iti ofera posibilitatea de a experimenta cu diversele variante de nuante ale exteriorului si interiorului modelului de automobil selectat si de a ajusta garda la sol a acestuia si chiar tenta geamurilor.Incearca experienta JANTA.RO - cel mai simplu si facil mod de a-ti echipa masina pentru iarna!