Un NOU model AEZ - Leipzig

Odata cu venirea noului an aducem in atentia ta modelul AEZ Leipzig care este disponibil in doua nuante: Dark si Black.NOUL model AEZ LEIPZIG Dark se remarca in segmentul jantelor dedicate SUV-urilor prin design-ul nonconformist cu spite impunatoare in forma de Y, care beneficiaza de accente polisate pentru mai multa expresivitate.Liniile desavarsite caracteristice modelului AEZ sunt evidentiate prin suprafetele polisate prezente pe muchiile frontale ale spitelor, efectul fiind unul sublim.Modelul LEIPZIG Dark este disponibil in cinci dimensiuni cuprinse intre 20 si 22 de inch si nu necesita omologari suplimentare, avand certificare ECE pentru diverse automobile din segmentul premium precum Porsche Cayenne, BMW X5 si X6, Range Rover si Range Rover Sport.Probeaza direct pe masina ta janta AEZ cu ajutorul configuratorului de jante virtual 3D, pe www.janta.ro.NOUL model AEZ LEIPZIG Black face furori in segmentul jantelor dedicate SUV-urilor prin design-ului sau nonconformist cu spite impunatoare in forma de Y, finisate intr-o nuanta lucioasa.Cromatica inchisa accentueaza eleganta liniilor caracteristice, adaugand totodata si mai multa expresivitate modelului.Modelul LEIPZIG Black este disponibil in cinci dimensiuni cuprinse intre 20 si 22 de inch si nu necesita omologari suplimentare, avand certificare ECE pentru diverse automobile din segmentul premium precum Porsche Cayenne, BMW X5 si X6, Range Rover si Range Rover Sport.Probeaza direct pe masina ta janta AEZ cu ajutorul configuratorului virtual 3D, pe www.janta.ro.Poti configura un set de roti complete de iarna care are la baza modelul LEIPZIG. Tot ce mai lipseste este sa echipezi setul de jante AEZ cu anvelopele adecvate.In plus pe langa functionalitatile esentiale care te vor ajuta sa alegi jantele si anvelopele ideale pentru masina ta, Configuratorul Virtual de jante 3D iti ofera posibilitatea de a experimenta cu diversele variante de nuante ale exteriorului si interiorului modelului de automobil selectat si de a ajusta garda la sol a acestuia si chiar tenta geamurilor.Incearca experienta JANTA.RO - cel mai simplu si facil mod de a-ti echipa masina pentru iarna!