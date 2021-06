Un mare producator german de masini anunta ca nu va mai comercializa automobile cu motoare cu combustie interna. Productia de vehicule electrice, in linie dreapta

"In Europa, vom parasi afacerile cu vehicule cu ardere interna intre 2033 si 2035, in Statele Unite si China oarecum mai tarziu", a declarat Klaus Zellmer, membru al consiliului Volkswagen insarcinat cu vanzarile, publicatiei Muenchner Merkur."In America de Sud si Africa va dura mult mai mult pentru ca inca lipsesc conditiile, respectiv cadrul politic si infrastructura", a explicat acesta.Pana cel tarziu in 2050, intreaga flota a Volkswagen ar trebui sa fie neutra in materie de CO2, a mai declarat Zellmer ziarului. In Europa, VW isi propune ca masinile electrice sa reprezinte 70% din totalul vanzarilor pana in 2030. Acest lucru ar pregati compania pentru o posibila inasprire a obiectivelor climatice ale Uniunii Europene si chiar pentru depasirea acestora.Factorii de decizie politici din UE au restrans limitele privind emisiile de gaze de esapament, fortand producatorii de automobile sa stimuleze dezvoltarea tehnologiei cu emisii reduse sau sa faca fata sanctiunilor daca depasesc limitele emisiilor de CO2.