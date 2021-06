Un start-up din Cluj lanseaza aplicatia Autodeal, cea mai complexa si completa solutie pentru gestionarea costurilor si obligatiilor auto disponibila in Romania

*Dezvoltatorii aplicatiei estimeaza 100.000 de utilizatori pana la finalul anuluiUn start-up din Cluj lanseaza cea mai complexa si completa aplicatie pentru gestionarea costurilor si obligatiilor auto disponibila in Romania. Aplicatia Autodeal digitalizeaza toate procesele generate de detinerea unui autoturism si permite administrarea cu usurinta si in siguranta, intr-un singur loc, a tuturor programarilor si platilor aferente detinerii unui autoturism.Autodeal este aplicatia din Romania care integreaza cel mai mare numar de servicii si care permite gestionarea aproape integral a costurilor si intretinerii autoturismului. Aplicatia permite utilizatorilor setarea de notificari de expirare pentru RCA, ITP, CI si permis de conducere, plata de taxe si amenzi, achizitia de roviniete, achizitia de polite RCA si Asigurari de Travel."Am dezvoltat acest proiect in jurul ideii ca o aplicatie unica este suficienta pentru ca un utilizator sa-si gestioneze aproape integral costurile si intretinerea autoturismului. Solutia Autodeal este de exceptie si ne propunem sa devina cea mai populara aplicatie de profil din Romania si sa atingem un numar de 100.000 de utilizatori pana la finalul anului si 300.000 pana la finalul lui 2022", spune Sandu Babasan, investitor in proiectul Autodeal si CEO Blugento."In urmatoarea etapa de dezvoltare, pe care estimam sa o atingem pana la finalul anului, vom oferi si posibilitatea de a gestiona programari pentru ITP, programari in service, inclusiv receptia devizelor si aprobarea lor de catre utilizatori, plata anumitor parcari si chiar gestiunea documentelor de leasing, spre exemplu, prin intermediul aplicatiei. De asemenea, planurile de dezvoltare vizeaza si gestionarea platilor aferente tuturor acestor servicii".In dezvoltarea aplicatiei Autodeal s-a tinut cont de trei elemente esentiale: simplitatea utilizarii, complexitatea serviciilor si a integrarilor si securitatea ridicata a informatiilor utilizatorilor.Astfel, gratie integrarilor complexe din spatele aplicatiei, utilizatorul isi poate configura un profil in maximum 2 minute. Odata introduse datele de profil, aplicatia va interoga, la randul ei, diferite baze de date si va actualiza automat profilul cu toate termenele limita de expirare, oferind optiunea de activare a notificarilor. De fiecare data cand un contract este pe punctul de a expira, aplicatia va notifica utilizatorul si ii va oferi optiunea de reinnoire direct din aplicatie, extrem de simplu. Apoi, functional, fie ca vorbim de o rovinieta, de o polita RCA, de o asigurare de calatorie sau de plata unei taxe sau amenzi, utilizatorii vor putea accesa toate aceste servicii in cel mult 3-4 pasi exclusiv de pe dispozitivul mobil."Realizarea integrarilor a fost posibila gratie unei disponibilitati exemplare a partenerilor nostri, atat institutii publice, cat si actori din sfera privata, carora le multumesc pentru buna colaborare si implicarea de care au dat dovada in sprijinul acestui proiect", mai spune Sandu Babasan.In ceea ce priveste securitatea aplicatiei, dezvoltatorii Autodeal au apelat inca de la inceput la specialisti pentru realizarea unei aplicatii sigure si conforme cu legislatia in vigoare referitoare la GDPR si la securitatea cibernetica. Cu atat mai mult cu cat utilizatorii vor include in aplicatie informatii provenite din cartea de identitate sau din talonul autoturismului, informatii care presupun un inalt grad de securitate pentru stocarea acestora. Astfel, dezvoltatorii aplicatiei au realizat o serie de audituri de conformitate GDPR, NIS, audituri de securitate cibernetica, fiind in prezent, in curs de implementare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 si a unui sistem de securitate a informatiilor ISO 27001, ambele certificari prin TUV Austria.Pana in prezent, dezvoltarea aplicatiei Autodeal a presupus investitii de peste 150.000 euro si a fost lansata in contextul in care exista o cerere tot mai mare pentru astfel de produse, dar si pe fondul accelerarii procesului de digitalizare al industriei de asigurari si al digitalizarii serviciilor auto si institutiilor care gestioneaza eliberarea documentelor ce permit utilizarea autovehiculelor, ca raspuns la schimbarea comportamentului de consum generat de pandemia de COVID-19.Aplicatia este disponibila pentru a fi descarcata gratuit atat din App Store, pentru dispozitivele care ruleaza sistemul de operare iOS, cat si din Google Play, pentru dispozitivele cu Android.Aplicatia Autodeal este dezvoltata de Riolit Web, o companie infiintata in 2019 cu misiunea initiala de a se implica in comertul online cu piese si accesorii pentru autoturisme. In anul 2020, societatea a schimbat radical directia inspre tehnologie, asociatul unic de la momentul respectiv cooptand 2 parteneri alaturi de care a dezvoltat proiectul Autodeal.