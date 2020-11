Piata moto din Romania "circula" pe crestere anul acesta

"Anul 2020 a debutat cu o crestere consistenta (30,5% in ianuarie si 63% in februarie). Luna aprilie a reflectat impactul pandemiei COVID 19, cu o scadere abrupta de 59,1%. Scaderea a continuat si in luna mai (-12,9%), dupa care, piata a revenit pe trend pozitiv in ultimele 5 luni: iunie (+33,8%), iulie (+10,5%), august (+46,3%), septembrie (+68,9%) si octombrie 82,2%. In urma acestei evolutii, dupa 10 luni din 2020 se consemneaza o crestere generala de22,8%! a inmatricularilor totale de motocicluri (motociclete, ATV-uri, scutere), in comparatie cu achizitiile de autoturisme, care au scazut cu 27,8%", spun oficialii APIA.Segmentul motocicletelor a consemnat un salt al inmatricularilor de 9,3%, in timp ce ATV-urile au crescut cu 46%, de la un an la altul. Pe de alta parte, categoria scutere a scazut cu 9%.In ceea ce priveste topul pe marci, in primele zece luni din 2020, la motociclete, primul loc este ocupat de BMW - cu 348 de unitati (20,2% cota de piata), urmat de Honda - cu 319 unitati (18,5% cota de piata), Kawasaki - cu 209 unitati (12,2% cota de piata), Yamaha - cu 184 de unitati (10,7% cota de piata) si KTM - cu 153 de unitati (8,9% cota de piata).De asemenea, la scutere, primele cinci pozitii ale clasamentului sunt ocupate de Piaggio - cu 97 de exemplare, Yamaha (70), SYM (57), BMW (36) si Honda (24).La categoria ATV conduce CF MOTO, cu 1.451 de unitati inregistrate, urmata de Linhai - cu 315 unitati si TGB - cu 155 de unitati.Din punct de vedere al analizei teritoriale, zonele in care s-au inmatriculat cele mai multe motociclete sunt: Municipiul Bucuresti (706 unitati si 41% din total) si judetele Ilfov (110 unitati si 6,4% din total), Cluj (98 de unitati si 5,7% din total), Constanta (66 de unitati si 3,8% din total) si Sibiu (62 de unitati si 3,6% din total).