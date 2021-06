Despagubire uriasa platita de patru fosti directori Volkswagen in cel mai mare scandal care a afectat compania

Acordul a avut loc in aceeasi zi in care procurorii din Berlin l-au acuzat pe Winterkorn ca a depus marturii false in Parlamentul german, cand a spus ca nu stia ca producatorul de automobile manipula testele de poluare ale motoarelor diesel, inainte ca acest caz sa devina public.Acordul marcheaza o etapa majora in eforturile Volkswagen de a lasa in urma cel mai mare scandal corporativ din istorie, care a costat pana acum grupul peste 32 de miliarde de euro, pentru repararea vehiculelor, amenzi si costuri legale.Scandalul, pe care Volkswagen l-a atribuit initial unui numar mic de ingineri necinstiti, a dus la lansarea unor investitii uriase in masini electrice. Volkswagen si actionarul sau principal Porsche SE sunt inca supuse cererilor actionarilor, in valoare de 4,1 miliarde de euro, in legatura cu acest scandal, dar ar putea dura ani pana sa se ajunga la orice acord.Winterkorn a renuntat la functia de CEO al Volkswagen in septembrie 2015, la o saptamana dupa declansarea scandalului in care grupul a recunoscut ca a folosit software ilegal pentru a manipula testele motoarelor diesel din SUA.Acordul de miercuri, care consta in principal dintr-o plata de 270 de milioane de euro din asigurarile de raspundere ale directorilor, include, de asemenea, un acord cu fostul sef al Audi Rupert Stadler.Acordul trebuie aprobat in cadrul adunarii generale anuale a grupului din 22 iulie.Un purtator de cuvant al Winterkorn, care a ocupat functia de CEO Volkswagen timp de aproape noua ani, a refuzat sa comenteze acuzatiile aduse impotriva sa de procurorii din Berlin.Volkswagen, al doilea producator auto din lume, a declarat la sfarsitul lunii martie ca va cere despagubiri de la Winterkorn si Stadler pentru incalcarea obligatiei de ingrijire in conformitate cu legea societatilor pe actiuni.Volkswagen a concluzionat ca Winterkorn si-a incalcat datoria, nereusind sa clarifice complet si rapid circumstantele din spatele utilizarii functiilor software ilegale in unele motoare diesel vandute in America de Nord intre 2009 si 2015.In cadrul tranzactiei, Winterkorn si Stadler vor plati 11,2 milioane, respectiv 4,1 milioane de euro. Fostul membru al consiliului de administratie al Audi, Stefan Knirsch, a fost de acord cu plata a 1 milion de euro, iar fostul membru al consiliului de administratie al Porsche AG, Wolfgang Hatz, 1,5 milioane, aanuntat Volkswagen.Intr-un alt semn ca implicatiile legale ale scandalului vor fi resimtite inca de ceva timp, Volkswagen a anuntat miercuri ca este investigat in Franta, dupa o decizie din decembrie a instantei superioare europene.