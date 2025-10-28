Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile

Autor: Luca Dinulescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:35
127 citiri
Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
Administrația Fondului pentru Mediu a decis suplimentarea fondurilor pentru actuala sesiune a programului Rabla. FOTO Unsplash

Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat, marţi, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

„În contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, precizează instituţia.

Solicitanţii persoane fizice se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante”, a declarat, în comunicat, preşedintele AFM, Florin Bănică.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului este următoarea: 18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Programul „Rabla” din acest an, pentru persoane fizice, are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

„Matematica” actualei sesiuni a programului Rabla dă cu virgulă. Mii de dosare blocate, defecțiuni în sistem, iar secțiunea electrificată e acoperită doar simbolic
„Matematica” actualei sesiuni a programului Rabla dă cu virgulă. Mii de dosare blocate, defecțiuni în sistem, iar secțiunea electrificată e acoperită doar simbolic
Potrivit unui anunț AFM, s-au aprobat dosarele depuse de românii care doresc un tichet cu care să-și cumpere o mașină mai puțin poluantă, în urma casării unui vehicul vechi. Cifrele...
Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările
Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările
Interamerican, cea mai mare firmă de asigurări din Grecia, a debutat efectiv cu oferte pe piața asigurărilor RCA din România. Compania deținută de gigantul olandez Achmea a început să...
#auto, #rabla, #masini, #masini electrice , #programul rabla
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"
DigiSport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nunta, dar a fost lasat "cu ochii in soare"! Motivul neasteptat: "Am investit salariul pe un an"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
  2. Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă
  3. Număr record de investitori români – TradeVille
  4. România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune, deși băncile sunt tot mai reticente în a le oferi ca urmare a scumpirii TVA la tranzacții imobiliare
  5. Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus
  6. Soluții pentru redresarea rapidă a economiei, propuse de un profesor universitar: „Este clar că politicienii nici nu vor reformă”
  7. Prețul colosal al aurului a început să scadă. Cotația acestuia a căzut sub 4.000 de dolari pentru o uncie
  8. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  9. Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO
  10. YouTube și-a schimbat interfața. Noul player video și pictograme redesenate aduc o experiență mai clară și mai modernă