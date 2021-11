Cele mai atractive SUV-uri ale momentului. Modelele care ies în evidență pe șoselele din România

Sunt destul de puțini conducători auto care știu că inițial SUV-ul a fost un autovehicul militar.

"Armata S.U.A. a însărcinat producătorii să inventeze un autovehicul prototip, și a rezultat unul cu tracțiune integrală și care avea capacitatea să transporte soldații pe teren accidentat, fiind și robust și durabil.

Willys de la Overland a creat autovehiculul Jeep în pregătirea celui de-al Doilea Război Mondial", au povestit specialiștii de la michelin.ro.

Adaptarea britanică a autovehiculului a fost făcută de Maurice și Spencer Wilks care au produs Land Rover. Deși modelul avea specificații similare cu Jeep-ul american, el va fi utilizat mai mult de către fermieri, fiind introdus în 1948.

Până în anii 1990, popularitatea SUV-urilor la nivelul utilizatorilor finali a explodat. "Inițial, ele au devenit alegerea clienților din America și Asia, dar până în 2007, Marea Britanie și restul lumii s-au îmbarcat în SUV-uri datorită faptului că acestea au devenit mai accesibile, mai sigure și mai economice.

Peste Atlantic, în Europa, Nissan Qashqai a creat o nouă piață, în principal modele cu tracțiune față, SUV-uri medii și mici, cunoscute sub denumire de crossovere. În 2018, Renault-Nissan au avut cele mai mari vânzări globale față de toți comercianții auto de pe piața de SUV-uri".

Popularitate din ce în ce mai mare

Putem spune că, în prezent, modelele de SUV au invadat șoselele. Acestea au o popularitate din ce în ce mai mare, întreținută de constructori, care prezintă modele din ce în ce mai variate, mai frumoase și mai performante, conform unei analize realizată de experții auto de la odat.ro.

Dacia Duster GPL, cea mai economică. Apărută pe piață în 2017, Dacia Duster a beneficiat recent de o restilizare. Un lifting care a pus accentul mai ales pe semnătură să luminoasă.

Acest SUV compact nu schimbă însă fondul și continuă să propună cele mai bune prestații la tarife care sunt, fără doar și poate, cele mai competitive de pe piață. În ceea ce privește motorizările, oferta este foarte bună și în acest caz- un diesel de 115 cai, 3 motoare pe benzină de 3 cilindri- de 90 de cai, Tce, 130 și 150 de cai. Versiunea GPL este și ea una extrem de interesantă.

Ford Puma ST. Deja foarte simpatică la condus în versiunea normală, mașina Ford Puma este și mai interesanta în versiunea ST. SUV-ul și sportivitatea merg foarte rar împreună, dar de aceasta dată se pare că avem de-a face aici cu un pariu reușit. Are jante de 19 inchi și este o mașină foarte agilă.

Cutia sa manuală are șase viteze, este bine ghidată și suficient de rapidă. Am putea spune că nu are niciun concurent în ceea ce o privește.

Renault Arkana, o mașină deosebită. Chiar dacă este inspirată de Captur, mașina Arkana, de 4, 57 metri, o depășește pe Kadjar, de 4,49 metri, oferind un spatiu generos mai ales pentru pasagerii din spate și pentru portbagaj.

Arkana are și o caroserie mai dinamica și are calități rutiere onorabile, cu 1.3 Tce 140 microhibrid – hibridul E-Tech 145 fiind un nou venit.

Hyundai Tucson, cea mai completă mașină. Este foarte ușor de condus, este o mașină foarte echilibrată, care răspunde foarte bine la comenzi, la frâne mai ales și care este foarte bine însonorizată. Are o mulțime de calități și o vastă alegere în ceea ce privește motorizările. Este disponibilă în variantele pe benzină, Diesel, hibridă și hibridă reîncărcabilă.

Citroen C5 Aircross. Este o mașină foarte confortabilă și afișează cele mai rezonabile tarife, începând cu 26.450 de euro, varianta Pure Tech 130 pe benzina și 28000 de euro pentru Diesel Blue HDi 130.

Kia Niro, Hybrid, cea mai sobră. Kia Niro este o alegere foarte bună în materie de mașini hybrid. Și la un buget rezonabil, care pornește de la 29.190 de euro.

Asociază un motor de 1.6 pe benzină de 105 cai la un bloc electric de 44 de cai și o baterie de 1,56 kWh. Este mai mult decât suficient pentru viața de zi cu zi chiar dacă nu ar trebui să te aștepți la unele miracole pe autostradă. Este cel mai sobru model de SUV, pur și simplu.

Ads