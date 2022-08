Seat a anuntat preturile din Romania pentru Arona, cel mai ieftin SUV al ibericilor

Seat a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV al ibericilor, denumit Arona.

Conform unui comunicat oficial, pretul de baza al lui Arona pleaca de la 14.270 de euro cu TVA inclus.

In acesti bani, veti primi o masina cu un motor pe benzina, capabil sa genereze 95 de cai putere. Momentan nu sunt disponibile versiuni pe motorina si in tara noastra.

Seat Arona este practic fratele mai mic al lui Ateca si este ideal pentru traficul aglomerat din oras.

Lungimea este de 4.138 de milimetri, iar garda la sol este cu 15 mm mai mare decat cea de pe Ibiza.

Capacitatea portbagajului este de 400 de litri, iar in cazul in care rabatati bancheta din spate veti avea 1.280 de litri.

In varianta de baza, Seat Arona vine cu sistemul front assist, ce franeaza automat in caz de urgenta, dar si de un sistem de avertizare in cazul unui posibil impact cu pietoni. Totodata, veti primi si un sistem multimedia cu ecran de 5 inchi.

Mai exista disponibila momentan si o varianta de motorizare 1.0 TSI, cu 115 CP, al carei pret de pornire pleaca de la 17.366 de euro.

Seat va aduce si celelalte motorizari anul viitor.

Principalii concurenti ai lui Seat Arona sunt Volkswagen T-Roc, Ford EcoSport, Mitsubishi ASX, Mazda CX-3, Nissan Juke si Opeln Crossland X.

