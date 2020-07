Tesla a redus pretul SUV-ului lansat in urma cu patru luni. Preturile pornesc de la 49.900 de dolari

In luna mai, Tesla a redus si preturile automobilelor Model 3, Model X si Model S.Compania condusa de Elon Musk a raportat o scadere sub asteptari a vanzarilor de automobile in trimestrul al doilea, in pofida impactului pandemiei asupra industriei auto la nivel global.Pretul SUV-ului Model Y porneste acum de la 49.990 de dolari, fiind cu aproape 6% mai mic fata de pretul anterior, de 52.990 de dolari, potrivit site-ului companiei.Tesla nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters.Compania a inceput sa livreze SUV-uri Model Y in luna martie, promitand un mult-asteptat vehicul crossover care va concura cu producatori europeni precum Volkswagen , care vor lansa propriile lor vehicule electrice.Tesla a anuntat in aprilie ca Model Y este deja profitabil, marcand o premiera pentru istoria de 17 ani a companiei, cand unul dintre vehiculele sale noi genereaza profit in primul sau trimestru.