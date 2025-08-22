Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat vineri în dezbatere un proiect pentru actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Guvernul a propus modificarea OUG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, alături de amenzi mai mari și tarife noi pentru Pod pe DN 2A între Giurgeni și Vadu Oii, precum și podurile pe autostrada A2 între Fetești și Cernavodă.

„Având în vedere faptul că din anul 2022 cuantumul amenzilor aplicate pentru lipsa rovinietei valabile pentru categoriile B – H a rămas la același nivel, se propune modificarea acestora, prin actualizarea Anexei nr. 2 prin care se stabilește cuantumul amenzilor contravenționale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei valabile. Având în vedere că numărul contravențiilor aplicate în anul 2024 pentru circulația fără achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinieta) a fost de peste 750.000, rezultă că valoarea actuală a amenzilor nu este în măsură să descurajeze fenomenul contravențional, motiv pentru care se propune această modificare”, au motivat guvernanții.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru lipsa peajului valabil a fost stabilit în anul 2015, iar alocarea amenzilor contravenționale s-a calculat ca fiind de zece ori tariful de trecere, pentru amenda minimă și de douăzeci de ori tariful de trecere, pentru amenda maximă.

Amintim că amenda stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției poate fi achitată la jumătate din minimul acesteia prevăzut de lege, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Ultima actualizare a tarifelor de trecere a fost în anul 2018, astfel că proiectul de lege propune actualizarea acestora cu indicele lunar al prețurilor de consum (pentru servicii), în perioada decembrie 2018 – decembrie 2024, calculat conform datelor statistice lunare publicate pe site-ul INS.

Totodată, tarifele de utilizare și de trecere, achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife, își mențin valabilitatea.

Puteți consulta mai jos anexele asociate proiectului de lege, care conțin atât tarifele noi pentru rețeaua de drumuri și poduri din România, dar și cuantumul amenzilor contravenționale pe care le riscă șoferii care nu se supun noilor reguli:

Tarifele de Utilizare Și Tarifele de Trecere Pe Rețeaua de Drumuri Naționale Din România. by as.constantinovici

Odată trecute de Guvern, noile reguli ar trebui să intre în vigoare de la 1 septembrie.

