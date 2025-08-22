Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă

Autor: Alexandra Constantinovici
Vineri, 22 August 2025, ora 19:26
156 citiri
Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă
Se pregătește scumpirea rovinietei în 2026 FOTO Hepta

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat vineri în dezbatere un proiect pentru actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Guvernul a propus modificarea OUG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, alături de amenzi mai mari și tarife noi pentru Pod pe DN 2A între Giurgeni și Vadu Oii, precum și podurile pe autostrada A2 între Fetești și Cernavodă.

„Având în vedere faptul că din anul 2022 cuantumul amenzilor aplicate pentru lipsa rovinietei valabile pentru categoriile B – H a rămas la același nivel, se propune modificarea acestora, prin actualizarea Anexei nr. 2 prin care se stabilește cuantumul amenzilor contravenționale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei valabile. Având în vedere că numărul contravențiilor aplicate în anul 2024 pentru circulația fără achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinieta) a fost de peste 750.000, rezultă că valoarea actuală a amenzilor nu este în măsură să descurajeze fenomenul contravențional, motiv pentru care se propune această modificare”, au motivat guvernanții.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru lipsa peajului valabil a fost stabilit în anul 2015, iar alocarea amenzilor contravenționale s-a calculat ca fiind de zece ori tariful de trecere, pentru amenda minimă și de douăzeci de ori tariful de trecere, pentru amenda maximă.

Amintim că amenda stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției poate fi achitată la jumătate din minimul acesteia prevăzut de lege, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Ultima actualizare a tarifelor de trecere a fost în anul 2018, astfel că proiectul de lege propune actualizarea acestora cu indicele lunar al prețurilor de consum (pentru servicii), în perioada decembrie 2018 – decembrie 2024, calculat conform datelor statistice lunare publicate pe site-ul INS.

Totodată, tarifele de utilizare și de trecere, achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife, își mențin valabilitatea.

Puteți consulta mai jos anexele asociate proiectului de lege, care conțin atât tarifele noi pentru rețeaua de drumuri și poduri din România, dar și cuantumul amenzilor contravenționale pe care le riscă șoferii care nu se supun noilor reguli:

Tarifele de Utilizare Și Tarifele de Trecere Pe Rețeaua de Drumuri Naționale Din România. by as.constantinovici

Odată trecute de Guvern, noile reguli ar trebui să intre în vigoare de la 1 septembrie.

Amazon intră pe piața mașinilor second-hand: retur, garanție și test drive incluse
Amazon intră pe piața mașinilor second-hand: retur, garanție și test drive incluse
Amazon își extinde serviciul dedicat vânzărilor auto, Amazon Autos, și trece de la parteneriatul exclusiv cu Hyundai la o ofertă mai variată, care include acum și vehicule second-hand....
Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și amenzile pentru lipsa rovinietei vor fi actualizate, conform Legii nr. 141/2025. Pentru autoturisme,...
#auto, #transporturi, #transporturi Romania, #tarife, #rovinieta amenzi, #taxa drumuri, #taxa pod Fetesti Cernavoda, #taxa pod , #stiri taxe
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Solutia gasita de marile orase pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluata din strainatate, privita cu ochi buni de romani
a1.ro
Traian Basescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul presedinte
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă
  2. Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
  3. Pașapoartele temporare românești vor avea din toamnă un nou nivel de securitate
  4. Google prezintă Pixel Watch 4: mai luminos, mai sigur și mai ușor de reparat
  5. 8 destinații de business ale containerelor: idei de afaceri
  6. Cum îți crești capacitatea de cazare fără renovări: avantajele paturilor pliante în hoteluri și pensiuni
  7. Programul Rabla 2025 va oferi vouchere de 18.500 de lei pentru mașini electrice și de 10.000 de lei pentru cele clasice. Ce valoare maximă pot avea mașinile, pentru a primi tichetul
  8. Jeep readuce pe piață un nume legendar din istoria mărcii. Când va fi lansat și cu ce specificații urmează să iasă pe piață noul SUV
  9. Piața de marketing și comunicare din 2025: De ce devine indispensabilă o agenție specializată în producție și tipar?
  10. 9 tendințe de marketing pe care trebuie să le urmărești în această toamnă