Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:39
928 citiri
Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările
Tesla a introdus o nouă versiune, mai ieftină, a SUV-ului său cel mai bine vândut, modelul Y. FOTO: Tesla

Tesla a introdus o nouă versiune, mai ieftină, a SUV-ului său cel mai bine vândut, modelul Y. Noul Model Y Standard este, prin urmare, o versiune simplificată a popularului SUV electric de la Tesla.

Noul Model Y Standard are un preț de pornire de la 41.630 de dolari, inclusiv taxele de transport, ceea ce îl face cu 5.000 de dolari mai ieftin decât modelul de bază anterior, scrie Motor1.

Pentru a atinge prețul cel mai mic, Tesla a eliminat însă mai multe caracteristici premium. Au dispărut acoperișul panoramic din sticlă, scaunele din piele și barele luminoase față - înlocuite acum cu un acoperiș metalic, tapițerie din material textil și iluminare simplificată.

Cumpărătorii vor trebui să se mulțumească însă și fără unele dotări de confort, mai scrie publicația.

Astfel, volanul este reglabil manual, ventilația este eliminată de pe scaunele din față, iar scaunele spate încălzite nu mai sunt disponibile. Tesla a renunțat și la ecranul tactil spate de 8,0 inci, deși familiarul ecran tactil central de 15,4 inci rămâne în față.

Modelul Y Standard are jante de 18 inch, iar jantele de 19 inch sunt disponibile pentru un cost suplimentar de 1.500 USD. Opțiunile de vopsea sunt limitate la trei culori de bază: Stealth Grey (inclus), Pearl White (+1.000 USD) și Diamond Black (+1.500 USD).

Printre upgrade-urile opționale pentru Modelul Y Standard se numără un cârlig de remorcare (1.000 USD) cu o capacitate de până la 3.500 de livre, sistemul de conducere autonomă (supravegheată) pentru 8.000 USD și un încărcător de acasă de mare viteză (450 USD), care adaugă o autonomie de aproximativ 44 de mile în fiecare oră.

Cât despre autonomie, Modelul Y Standard oferă aproximativ 514 km cu o singură încărcare. De asemena, dispune de un singur motor electric montat în spate și o baterie puțin mai mică, de 69,5 kilowați-oră, care produce 300 de cai putere și oferă un timp de accelerare de la 0 la 100 km/h în 6,8 secunde.

Prin comparație, Modelul Y Long Range oferă o autonomie de 565 km și accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,7 secunde.

Așadar, deși Modelul Standard sacrifică o parte din autonomie și viteză, diferența nu este chiar atât de dramatică.

Tesla pregătește un Model Y „low-cost”: primele imagini arată ce a tăiat compania pentru a reduce prețul
Tesla pregătește un Model Y „low-cost”: primele imagini arată ce a tăiat compania pentru a reduce prețul
Primele fotografii cu noul Tesla Model Y „de buget” au apărut, surprinzând SUV-ul electric pe străzile din SUA, fără camuflaj. Lansarea pare să fie foarte aproape, iar imaginile scot la...
UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
Uniunea Europeană a propus reducerea cu aproape jumătate a cotei sale scutite de taxe vamale pentru oțel și produse siderurgice, adăugând practic tarife mari la importurile din țări precum...
#auto, #tesla, #SUV , #stiri auto
Comentarii
E
EmigrantulAnonim
rank 5
"ieftin ca braga !" Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Temperatura optima in casa toamna: La cate grade recomanda medicii specialisti sa setezi centrala termica pentru un somn odihnitor
Adevarul.ro
Cum afla Rusia in timp real coordonatele antiaerianei ucrainene
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
  2. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
  3. Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările
  4. Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED
  5. Finanțare-record semnată de Ilie Bolojan: Autostrada A1 Sibiu–Pitești primește sprijin european de un miliard de euro
  6. Chiriile au explodat în marile orașe. Cum poți economisi sute de euro pe an la chirie?
  7. ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  10. Banca Mondială reduce prognoza pentru România – TradeVille