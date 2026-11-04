Cum să șofezi corect în toamnă-iarnă. Ponturile lui Titi Aur: „Pericolul e cel mai mare în această perioadă”

Condițiile de conducere pe drumurile publice se schimbă radical toamna și iarna, avertizează Titi Aur. Multiplul campion național de raliuri, instructor de conducere defensivă, are câteva ponturi pentru șoferii din România, valabile pentru perioada toamnei și a iernii.

Faptul că soarele este pe cer o perioadă scurtă din zi creează diverse situații cu potențial periculos, avertizează Titi Aur.

„În primul rând trebuie să știm că 'iarna nu e ca vara', iar din punctul de vedere al siguranței rutiere 'iarna nu-i ca vara' înseamnă în primul rând aderență mai mică, indiferent dacă e asfalt uscat sau umed. Când e mai rece, mai ales dacă e și ud, e mai puțin aderent. Dacă e acoperit cu gheață, mâzgă, polei, e aderență și mai mică. Iarna înseamnă vizibilitate și mai mică, inclusiv ziua, pentru că circulăm în zile cu cer înnorat, cu ceață, cu precipitații, care ne fac să avem geamul murdar, cu vizibilitate mai mică. Pe urmă, trebuie să avem în vedere faptul că circulăm și mai mult noaptea, pentru că se întunecă de la 16:00 - 17:00, deci circulăm în condiții de vizibilitate mai mică.

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Mai mult, când circulăm noaptea, în condiții de toamnă, e mult mai periculos decât vara. Pentru că vara, noaptea vine la 22:00-23:00, când în general s-a liniștit lumea, când nu prea mai e aglomerat pe stradă și avem nopți senine, avem o vizibilitate relativ bună. Acum, toamna-iarna, noaptea vine de la 16:00-17:00, în plină activitate profesională: vin copiii de la școală, vin oamenii de la muncă, circulă toată lumea în toate direcțiile, prin stații de autobuz, tramvai și așa mai departe. Totul, pe timp de noapte! În plus, mai e și noapte în condiții de vizibilitate foarte mică, cu nori, cu ceață, cu zăpadă. De asta crește numărul de accidente în această perioadă. Pericolul este cel mai mare în această perioadă”, a declarat Titi Aur, pentru Ziare.com.

Toamna și iarna aduc imprevizibilitate și în privința aderenței, nu doar a vizibilității.

„Mai sunt zile în care ajungem seara acasă pe aderență relativ bună și dimineața, când ne trezim, plecăm pe aderență aproape zero. Apare poleiul, apare zăpada, apare gheața. Trebuie să ne adaptăm la acele condiții”, a explicat instructorul.

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Cu cât e mai cald afară, cu atât aderența este mai scăzută, avertizează Titi Aur.

„Ar trebui să mai știm că zăpada caldă, chiar prima zăpadă, prezintă un risc ridicat privind aderența. Zăpada caldă, gheața caldă este cea mai puțin aderentă. Cu cât e mai frig afară, la -20, la -30 de grade Celsius avem aderență mai bună. Doar că gheața nu vine direct la -30 de grade Celsius, ci la zero grade aproximativ, în niște condiții în care noi suntem obișnuiți cu aderența bună. Pericolul este cel mai mare”, a declarat multiplul campion de raliuri.

Înțelegerea de bază a unor fenomene fizice și chimice ajută șoferii să anticipeze condițiile de drum și modul în care se pot adapta la ele, potrivit lui Titi Aur.

„Trebuie să mai știm că roata nu alunecă pe gheață sau pe zăpadă, ci pe stratul de apă format între gheață, zăpadă și anvelopă. Când treci peste gheață vorbim despre o inerție care se transformă în căldură, care duce la o topire superficială a stratului de gheață sau zăpadă. Cu cât e mai caldă gheața, cu atât vei aluneca mai tare. Deci trebuie să înțelegi când vei aluneca mai tare. Și atenție, în contextul în care vei avea anvelope de iarnă, nu de vară”, a explicat Titi Aur.

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În plus, campionul de raliuri recomandă românilor să nu se bazeze pe anvelopele all-season.

„Anvelopele trebuie să le avem de iarnă și de vară, nu all-season, deși par mai interesante, deși e posibil să te coste mai puțin. Nu există anvelopă bună și vara, și iarna. Chiar dacă iarna nu e zăpadă, să spunem, anvelopa de iarnă are aderență mai bună pe asfaltul rece, de la 6-7 grade Celsius în jos”, a concluzionat Titi Aur, pentru Ziare.com.

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