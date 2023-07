Lista celor mai bune masini de familie, pentru toate categoriile

Pe masura ce familia se mareste, multi soferi isi pun problema cumpararii unei noi masini.

Iar odata ce inaintezi in varsta si apar si copiii, criteriile principale de selectie tind sa devina dotarile de siguranta si spatiul din interior si portbagaj.

In ajutorul celor care sunt in cautarea unei masini sigure si spatioase au sarit astfel cei de la Yahoo Finance, care au realizat un top al celor mai bune masini de familie din 2017, dupa cum urmeaza.

Cel mai bun sedan de dimenisuni mai mici: Honda Civic (foto) ofera un spatiu bun pentru familii si are un portbagaj spatios. De asemenea, vine cu dotari multiple de siguranta si cu o camera video pentru mersul inapoi.

Cel mai bun sedan de dimensiuni mari: Hyundai Sonata are, pe langa spatiul enorm, manevrabilitate si confort si o serie de dotari de top, precum conectivitatea Apple.

Cel mai bun crossover de dimensiuni medii - Mazda CX-5 care, in pofida dimensiunilor, e foarte usor de condus si nu are deloc un pret ridicat pentru clasa din care face parte (in Romania de la 22.490 de euro).

Ads

Cea mai buna masina break - Subaru Outback este genul de masina care te poate duce pe orice drum, inclusiv offroad, are un ecran multimedia cu touchscreen si scaune foarte bune.

Cel mai bun Minivan - Chrysler Pacifica poate transporta pana la opt pasageri si vine cu o dotare care poate anula in zona soferului zgomotul facut de pasagerii din spate.

Cel mai bun SUV - Toyota Highlander are un motor V6 si o cutie automata cu opt viteze. Ca dotari de siguranta, vine cu sistem automat de evitare a accidentelor si detectarea pasagerilor.

Cea mai buna masina de buget - Kia Soul are un pret de pornire in Romania de 15.811 euro si se remarca prin dotarile tehnologice de care dispune.

C.S.