Top 5 modele de mașini de care proprietarii pot scăpa cel mai ușor. Care sunt prețurile și câte zile stă fiecare model pe piață până să fie vândut

Cel mai ușor de vândut model de mașină din România este cumpărat de aproape 4 ori mai rapid decât cel mai dificil model, potrivit unui studiu carVertical, care a analizat piața din 2021 a autoturismelor rulate din tara.

Într-un mod surprinzător, Dacia Logan nu intră în top 5 cele mai ușor de vândut mașini de la noi, în timp ce Suzuki Jimny prinde locul trei.

Dacă in urma cu 30 de ani un Top 5 ar fi fost compus exclusiv din Dacii 1310, în 2021, pe piața mașinilor rulate se regăsesc zeci dacă nu sute de modele diferite. „O simplă căutare pe internet este tot ce trebuie să faceți ca să dați peste zeci de mii de mașini care valorează începând de la câteva sute și până la sute de mii de euro. Mai important, puteți găsi cu ușurință zeci de exemplare ale aceluiași model dotate cu aceeași motorizare și specificații tehnice relativ identice.

Dacia Logan a căzut pradă propriului succes. Prea multe exemplare pe piață care îngreunează vânzarea

În această mare de oferte unele autoturisme se bucură de o popularitate mai ridicată decât altele. Avem și cazuri precum cel al Daciei Logan care deși este probabil cea mai populară mașină din România, a căzut pradă propriului succes – prea multe exemplare pe piață care îngreunează vânzarea”, au aratat expertii de la carVertical.

In clasamentul celor mai ușor de vândut mașini din România se pot remarca și date despre câte zile stă fiecare model în medie pe piață până să fie vândut.

În capul listei, poate surprinzător la prima vedere, este Suzuki Grand Vitara – un SUV de dimensiuni reduse, cu preț accesibil, de proveniență japoneză. Orice echipament care poartă distincția ”fabricat în Japonia” se bucură de încrederea consumatorilor din întreaga lume când vine vorba de durabilitate și excelență tehnică, iar mașinile nu fac excepție.

Autoturismul este ușor de condus în oraș, suficient de încăpător pentru o familie de 4 sau chiar 5 membri, plus competent pe teren accidentat, Grand Vitara se adresează unui public foarte larg. Poate mai important este prețul extrem de accesibil al vehiculului – în medie undeva sub 7,000 Euro pentru un model mai vechi de 10 ani și sub 12,000 pentru un model de doar 5 ani vechime.

Grand Vitara aduce sintagma ”ieftin și bun” pe noi culmi și drept urmare câștigă titlul de cel mai ușor de vândut autoturism din România cu o medie de mai puțin de 19 zile pentru fiecare vânzare.

Mai puțin surprinzător este ocupantul locului doi, Dacia Duster. Produs în România, Duster este singurul model SUV al legendarului producător auto autohton, Dacia. Ieftin de cumpărat și ieftin de întreținut, Duster clădește pe afinitatea românilor față de Dacia pentru o mdeie de puțin peste 19 zile de stat pe piață până la vânzare.

Podiumul este întregit de Suzuki Jimny, care la fel ca și Grand Vitara este o mare supriză la prima vedere. O mașină 4x4 care face față cu brio terenurilor și drumurilor de țară, Jimny și-a creat renumele de a fi aproape indestructibil și poate rula liniștit peste jumătate de milion de kilometri. Urmând rețeta fratelui său mai mare care ocupă locul 1, Jimny vine cu un preț extrem de accesibil care ajută modelul să se vânde în medie după doar 20 de zile de când a fost scos pe piață.

Locurile patru și cinci sunt ocupate de Nissan Qashqai și Mitsubishi Pajero cu 20,4 și respectiv 20,95 de zile pe piață până când sunt vândute.

O altă surpriză a acestui top 5 din studiul carVertical, este că nu cuprinde niciun sedan sau hatchback, ba mai mult, toate modelele care-l alcătuiesc sunt mașini de teren.

Top 5 cele mai greu de vândut mașini din România

Excluzând mașinile de super lux si pe cele super sport precum Lamborghini sau Ferrari, cele mai greu de vândut mașini de la noi sunt Ford Puma, Mercedes-Benz GLA, Fiat Tipo, Jaguar F-Pace și BMW Seria 2.

Motivele pentru care aceste mașini se vând mai greu sunt multiple, dar în esență se rezumă la două probleme principale – vorbim ori despre mașini foarte scumpe (GLA, F-Pace și Seria 2), ori despre mașini care tind să nu fie foarte durabile și care nu au nici o altă caracteristică cu care să atragă publicul (Puma și Tipo).

BMW Seria 2 are o medie de aproape 47 de zile de stat la vânzare, motivul putând fi că acest model este extrem de nou și prin urmare prețurile de pe piața second-hand aproape coincid cu prețurile din reprezentanțe. Pur și simplu, nu merită să dai aceiași bani pe o mașină rulată pe care care i-ai da pe una nou-nouță.

Jaguar F-Pace este o mașină de lux, scumpă, care vine din partea unui producător care nu are același prestigiu precum mărcile germane sau cele japoneze. Iar combinația de scump și îndoielnic pe termen lung nu este tocmai câștigătoare.

Fiat produce probabil unele dintre cele mai puțin durabile mașini din lume, iar modelul Tipo nu se bucură de popularitate printre șoferii români cum se bucură de exemplu Fiat Punto. Un model marginalizat pe care nu te poți baza multă vreme, nu este deloc de mirare că se vinde foarte greu.

Mercedes-ul GLA este o mașină care sare ușor de 20,000 EUR pe piața second hand și care vine cu cheltuieli considerabile de întreținere în timp ce Ford Puma are un design exterior polarizant. Fordul Puma este, conform studiului carVertical, și cel mai greu de vândut autoturism în România cu o medie de 70 de zile la vânzare. Comparat cu Suzuki Grand Vitara se observă o diferență imensă, de aproape două luni de zile între cel mai ușor și cel mai greu de vândut autoturism în România.

De ce vandabilitatea unui autoturism este un factor de luat în seamă

„Aproape nimeni nu-și cumpără o mașină în funcție de cât de ușor se va vinde ulterior. Cu toate acestea, vandabilitatea este un factor de luat în seamă. Cu cât se vinde mai greu o mașină, cu atât veți fi tentat să lăsați mai mult la preț doar ca să scăpați de ea.

Indiferent de ce model alegeți, asigurați-vă că înainte să cumpărați o mașină rulată îi verificați istoricul cu ajutorul unei platforme. Pe baza codului VIN și contra unei sume modice puteți avea acces la un raport complet al mașinii care conține, printre altele, citiri reale ale odometrului, istoricul daunelor, numărul de foști proprietari și o verificare a faptului dacă mașina a fost declarată furată în altă țară”, este recomandarea specialistilor de la carVertical.

Ads