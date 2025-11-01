CF Moto CForce 520S - Forta este cu tine

CForce 520S este vehiculul insotit de dotari superioare proiectate pentru a fi pilotat cu usurinta atat in cadrul activitatilor recreative cat si utilitare.

Este candidatul ideal atunci cand esti in cautarea unui ATV specializat in oferirea senzatiilor extreme, complet echipat standard pentru a face fata celor mai complexe terenuri.

Cauta-l pe atvrom.ro si beneficiaza de cele mai tari oferte atv, accesorii sau echipamente atv pe masura asteptarilor tale!

Sediul companiei Zhejiang CFMoto Power, situat in Hangzhou, specializata in constructia de motoare pe racire cu apa, cu capacitate intre 125cc si 800cc, pentru motociclete, scutere, ATV-uri sau chiar UTV-uri, cu o experienta de peste 20 de ani in industrie, CF Moto detine o tehnica avansata, devenind lider pe piata din China.

Castigand titlul din 2009, pentru cea mai inalt tehnologizata fabrica, cu o capacitate de productie de aproxmiativ 800 000 de motoare si 600 000 de vehicule, CF Moto detine cea mai buna retea de distributie la nivel global catre: Europa, Africa, America de Nord si Sud, Australia sau Noua Zeelanda.

Modelul ATV CF Moto CForce 520S face parte din categoria utilitarelor-recreationale, echipat cu o motorizare puternica de 495cc, dezvoltand 39cp, suficient pentru a garanta o experienta antrenanta.

Pornirea electrica dar si suspensiile independente cu brate duble tip A fata-spate ofera confortul si manevrabilitatea in timpul pilotajului. Franele hidraulice si cutia de viteze CVT fac parte din pachetul de dotari standard ale unui vehicul 4x4 pe masura asteptarilor tale.

CF Moto CForce 550 aflat de asemenea in gama ATVROM, garanteaza fiabilitate, manevrabilitate si performante optime pe cele mai dificile terenuri. Indiferent de altitudine sau conditii de mediu, atv-ul se comporta excelent datorita unei motorizari cu putere de 39cp si 495cc. Cu o forta extrema si usor de condus, acesta este partenerul ideal pentru plimbari sau chiar intreceri in off-road.

Atragator si cu dotari moderne complete, CF Moto X8 EPS se ridica la inaltimea asteptarilor ori de cate ori vei apasa acceleratia. Motorizarea de 62cp si capacitatea de 800cc ofera o forta complet dozata, pentru a depasi obstacole din ce in ce mai dificile.

Forta si caii putere se tin in frau cu ajutorul unor echipamente si accesorii atv pe masura, alege casca de protectie pentru a-ti asigura confortul si siguranta in timpul pilotajului. Modelul LS2 FF352 ROOKIE FLUO Black-Hi-Vis Yellow este modern si aerodinamic.

Cu un design fluorescent pentru vizibilitate crescuta, conceputa pentru pilotii de succes, aceasta detine un invelis exterior din material compozit HPTT, viziera tip Lexan Pinlock-Ready anti-zgarieturi dar si un sistem de ventilare modern In&Out.

Manusile de protectie ideale pentru un pilotaj eficient, fac parte din gama Fox, am ales FOX Bomber S Glove -01095 Black datorita ventilatiei ridicate si protectiei de mulaj policarbonat turnat individual.

Iar daca esti in cautare de consumabile atv, gama atvrom.ro cuprinde chiar si filtre de aer atv, ulei, dar si placute de frana atv.

Am propus crearea unei platforme speciale pentru a cuprinde toate cerintele iubitorilor marcii CF Moto. Astfel am creat website-ul atv-cfmoto.ro in cadrul caruia ai posibilitatea de a vizualiza de la A la Z portofoliul marcii CF Moto.

Fa-ne o vizita LIVE la adresa: la Splaiul Unirii, Nr. 168 in intervalul orar L-V: 9 AM - 6 PM. Avem reprezentanta chiar si in: Alba Iulia, Brasov, Timisoara, Constanta, Iasi, Cluj, Sibiu, Ploiesti, Oradea, Galati, Buzau, Bacau, Craiova sau Pitesti.

Contacteaza-ne telefonic la 031 805 90 43 / mobil 0730 730 726, scrie-ne la adresa de e-mail [email protected] sau [email protected].

